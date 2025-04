Note di Siena a Gallarate: Obiettivo Riscatto Dopo la Sconfitta Contro Serravalle

La Note di Siena sabato alle 19 sarà di scena a Gallarate. Obbiettivo dei biancoverdi, di riscattare il ko del tutto inaspettato di domenica contro Serravallle che ha interrotto una striscia di sette vittorie di fila. "Domenica – ha detto l’esterno Daniele Marrucci – è stata una delle più brutte figure da quando gioco per la Mens Sana. Abbiamo preso la partita sottogamba e siamo stati puniti. Sono partite strane specialmente se le giochi in casa. Al PalaEstra tra l’altro avevamo perso solo contro squadre forti nella prima fase".

La sconfitta non si può cancellare ma può essere utile per ripartire già dalla prossima trasferta. "Dobbiamo pensare solo a Gallarate. Loro buona squadra composta prettamente da senior, così come Genova, rispetto alle altre che giocano con tanti elementi giovani". Per la salvezza diretta mancano due vittorie "Il margine di errore è minimo – prosegue –, vanno vinte tutte e tre anche per rimediare alla brutta figura. Spero che riusciremo a farci perdonare e riprendere il passo delle sette vittore di fila". Tornando sul ko di Serravalle, il rammarico è anche per la serata speciale rovinata ai tifosi. "Sicuramente ci ha fatto male per la presenza di Gorenc ma ci avrebbe ferito a prescindere. Bilancio dell’annata? Mancano 120 minuti in cui ci giochiamo tutto, obbiettivo è vicino ma va raggiunto senza playout. Poi faremo i bilanci".

Guido De Leo