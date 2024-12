Note di Siena stona contro l’Arezzo. Pesano le assenze di Belli e Neri

AREZZO

74

MENS SANA

68

AREZZO: Scortica 2, Toia 8, Nica ne, Iannicelli, Marcantoni ne, Buzzone 18, Lemmi 7, Prenga 16, Vagnuzzi, Kader Mama, Terrosi, Bischetti 21. Coach: Fioravanti.

MENS SANA: Tilli 3, Pannini 9, Ragusa, Marrucci 14, Calviani, Pucci 9, Sabia 10, Maghelli ne, Prosepranti ne, Prosek 9, Tognazzi 14. Coach: Betti.

Arbitri: Zanzarella, Pampaloni.

Parziali: 14-19, 29-33, 49-45.

AREZZO – Oltre il danno, la beffa. Il girone di ritorno della Mens Sana è stato inaugurato da una sconfitta ad Arezzo per 74-68. Un risultato che fa male perché maturato in un incontro dove i biancoverdi si erano presentati senza Belli e Neri. Ma a far male è stato soprattutto il passivo finale, -6, che ribalta la differenza canestri dell’andata in favore di Arezzo.

Era stata la Note di Siena a partire meglio con Sabia e Tognazzi autori del break iniziale di 7-0 per la Mens Sana. Arezzo sembrava sorpresa e i biancoverdi toccavano anche il +9 sul 13-4. Qui arrivava la reazione dei padroni di casa che rispondevano con un parziale di 6-0 che riapriva l’incontro. Percentuali non elevatissime su entrambi i lati del campo con le difese che spesso riuscivano anche a sporcare le circolazioni di palla avversarie. Arezzo sembrava più viva nel secondo quarto e, grazie ad una difesa molto attenta che propiziava un paio di contropiedi, ritrovava anche il -1. La Mens Sana faceva fatica ma una tripla di Prosek le dava il +4 a metà gara, anche grazie a un lay-up di Bischetti arrivato oltre la sirena non dato buono dagli arbitri. Una tripla di Tognazzi dava il momentaneo +5 alla Mens Sana ma qui, arrivava la forte reazione aretina con Lemmi e soci che piazzavano un break di 8-0 che permetteva ai padroni di casa di trovare il primo vantaggio della partita sul 41-38. Era il momento di massima difficoltà per la Note di Siena che non riusciva a prendere ritmo in attacco, subendo spesso le veloci transizioni di Arezzo. Il 20-12 di parziale nel terzo quarto lo testimoniava. Ma l’ultimo periodo iniziava con un 5-0 Mens Sana firmato Prosek e Marrucci. Era il viatico ad un quarto quarto di grande intensità ed equilibrio. Almeno fino a 3’ dalla fine quando Arezzo, sfruttando un paio di forzature della Mens Sana arrivava al +8 (70-62) colpendo con efficacia dall’arco. Era la spallata che decideva l’incontro. La Note di Siena non mollava ma falliva anche l’ultima rimessa e sul contropiede Arezzo faceva sua, sulla sirena, anche la differenza canestri.

