Occasione Andrea Costa, match-ball salvezza

Dopo Lumezzane, la Virtus sarà nuovamente in trasferta, questa sera alle 18 i gialloneri giocheranno a Ravenna. Un’altra tappa di avvicinamento alla fine della regular season, la V imolese deve tornare a vincere per muovere la graduatoria in un girone parecchio intenso dove la continuità di rendimento può spostare gli equilibri: "Rispetto alle scorse settimane stiamo meglio – commenta coach Mauro Zappi – finalmente abbiamo potuto gestire i carichi di qualcuno ed equilibrare la condizione fisica di chi è più avanti. C’è stato qualche piccolo acciacco fisiologico, ma aver avuto tutti i ragazzi sul campo è un piccolo passo in avanti rispetto al recente passato e siamo contenti". La seconda trasferta consecutiva per una Virtus impegnata a conquistare quella salvezza che le garantirebbe la B Nazionale anche nella prossima stagione. Una volta centrata la permanenza, i gialloneri potrebbero andare a caccia d qualcosa di più importante. Il primo step è il match del PalaCosta: "Sarà una battaglia, mi aspetto Ravenna rabbiosa, vogliosa a non lasciare più punti per strada, bisognosa di dare dei segnali a se stessa e a tutto l’ambiente. Negli ultimi tempi qualche partita gli è sfuggita, contro di noi vorranno dare una scossa alla stagione. Dovremo avere un’attenzione minuziosa, non possiamo subire l’onda emotiva ancora prima che quella tecnica. Ravenna ha tanto talento, ci attende un match duro da affrontare, avremo davanti una piccola montagna da scalare. C’è tanta posta in palio, l’aspetto mentale è l’ago della bilancia e quello che potrebbe fare la differenza nel corso della partita che è un derby".

Antonio Montefusco