Olimpia, suona l’allarme. Ko amaro con Senigallia. Zappi: "Ora svegliamoci"

Olimpia Castello

64

Senigallia

74

OLIMPIA CASTELLO: S. Conti 19, Castellari ne, L. Conti ne, Grotti 1, Gianninoni 5, Alberti 24, D’Ambrosio 7, Galletti 3, Bellini, Torri, Zhytaryuk 5. All. Zappi.

GOLDENGAS SENIGALLIA: Perna ne, Venga 10, Giacomini 11, Maiolatesi, G. Sablich 12, Druda 5, P. Sablich 9, Arceci, Gentili, Landoni 16, Giampieri 11. All. Petitto.

Arbitri: Resca e Romanello.

Note: parziali: 16-18; 35-36; 52-49.

Seconda battuta d’arresto consecutiva per l’Olimpia Castello di coach Mauro Zappi, che perde il testa a testa casalingo di Interregionale contro la Goldengas Senigallia e scivola così al settimo posto della division E, proprio alle spalle dei marchigiani: ora sulla strada nerazzurra arriva la sfida contro Loreto Pesaro, penultima della classe e che giungerà in viale Terme domenica alle 18,30.

"Mi piacerebbe poter parlare di una partita persa per demeriti nostri e per meriti di Senigallia – spiega il coach –. Non è mio uso parlare degli arbitri e accampare alibi tirando in causa loro, ma la prima riflessione che deve emergere è che il loro atteggiamento nell’ultimo quarto ci ha penalizzati: otto falli a zero fischiati contro di noi, ai quali si aggiungono tre tecnici e la mia espulsione per una protesta. Ho bisogno di tutelare la mia squadra, con tutti i suoi pregi e con tutti i suoi difetti, e la nostra società ha bisogno di rispetto. Purtroppo è un risultato drogato da questo atteggiamento arbitrale".

Ma archiviato questo aspetto l’analisi verte sui suoi. "Giochiamo in serie B e prima ci svegliamo e meglio è – è l’ammissione di Zappi –. Abbiamo regalato 15-16 minuti mettendo Senigallia in una comfort zone importante, ma nonostante questo siamo riusciti a rientrare. A questo livello ogni distrazione costa caro e dobbiamo rendercene conto".

Ma cosa ci dice il bilancio di inizio stagione di questa Olimpia Castello? Per ora le 2 vittorie e 3 sconfitte riposte in cassaforte da capitan ‘Slava’ Zhytaryuk e compagni sono il frutto del quinto miglior attacco del girone (75,4 punti di media) al quale però si contrappone la seconda peggior difesa (77,2, alle spalle dei New Flying Balls di coach Matteo Lolli, ultima difesa con 78,8).

Altri risultati: Loreto Pesaro-Roseto 2020 69-72, Attila Porto Recanati-New Flying Balls 71-80, Teramo a Spicchi-Bramante Pesaro 54-43, Recanati-Valdiceppo 75-65 e Vigor Matelica-Virtus Civitanova 76-65.

Classifica: Recanati 8; Virtus Civitanova, Vigor Matelica, New Flying Balls, Valdiceppo e Senigallia 6; Olimpia Castello, Bramante Pesaro, Attila Porto Recanati, Roseto 2020 e Loreto Pesaro 4; Teramo a Spicchi 2.