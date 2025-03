Oltre cento tifosi al Pala Macchia: "Volevamo vincerla in difesa"

La domenica perfetta, con oltre cento centesi a far festa di ritorno dalla trasferta in riva al Tirreno e una classifica che finalmente sorride alla Benedetto, oggi a +4 sui playout assieme ad Orzinuovi, prossima avversaria di Delfino e compagni. Con un Davis così poi, è dura per tutte, anche per una Libertas di rincorsa, galvanizzata dalle vittorie e dal cambio di guida tecnica, ma frenata bruscamente da una Cento sempre più consapevole dei propri mezzi, soprattutto lontano dalla Baltur Arena. E’ una Sella che convince e che ha convinto, su entrambe le metà campo. Soprattutto quella difensiva: secondo Di Paolantonio è lì che i suoi sono riusciti a portare a casa un importantissimo scontro diretto. "L’abbiamo vinta in difesa facendo un grandissimo lavoro di squadra – il commento post-gara del tecnico –. Volevamo essere aggressivi e ci siamo riusciti, alla fine il piano partita ha pagato, questo perché i ragazzi sono stati molto bravi sia a fare ciò che gli avevo chiesto e sia a resistere ai break prodotti da Livorno". Ora, la salvezza non è più un qualcosa di difficilmente raggiungibile, ma un obbiettivo concreto e alla portata. "Abbiamo quattro punti di vantaggio sui playout, che oggi è un risultato straordinario, ma è ancora lunghissima, quindi dobbiamo continuare così, lavorando forte in allenamento come stiamo facendo ormai da mesi". In chiusura una dedica speciale alla gente di Cento. "Ci sono sempre stati, anche nei periodi più difficili. Ci seguono sempre e anche questa volta ci hanno dato una grande spinta: questo gruppo si è compattato ancora di più anche grazie a loro. Però, ripeto, non abbiamo fatto ancora nulla, il campionato è infinito e sempre pronto a regalare sorprese".

g.p.