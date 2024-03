Ora l’Andrea Costa confida in Sorrentino: "Cercherò di dare sempre il 110 per cento"

Parte il rush finale per l’Andrea Costa, alle prese con le ultime sei partite che dovranno sancire la matematica salvezza senza passare dai playout (un paio di vittorie e il quartultimo posto non sarebbe più un problema) e, vedi mai, magari lanciare i biancorossi verso qualcosa di più, leggi i playoff. Sei partite che l’Andrea Costa affronterà senza l’apporto di Luca Fazzi, ai box dopo la rottura del crociato del ginocchio, chiamando a un piccolo surplus tutta la squadra, tra cui anche il play Gianmarco Sorrentino pronto ad alzare in questo finale i suoi poco più di 10’ a partita attuali.

"Mi sarebbe però piaciuto guadagnarmeli sul campo perché Luca stava facendo una buona stagione finora – racconta il play classe 2003 –. Comunque cercherò di entrare e dare sempre il 110 per cento facendo quello che mi chiederà il coach". Una stagione in crescendo dal giovane playmaker, contento dell’approdo nella piazza imolese dopo le stagioni alla Robur et Fides Varese (la seconda squadra della città dopo quella che milita in serie A).

"A Varese giocavamo praticamente senza tifosi perché venivano pochi o nessuno a vederci, mentre quella dell’Andrea Costa è una grande piazza con un pubblico indescrivibile, come ho potuto notare subito visto che abbiamo iniziato con il derby in Supercoppa. A me viene l’adrenalina e la voglia di dare il 110 per cento per tutta questa gente che viene a vederci".

Così come hanno fatto diversi altri biancorossi, anche Sorrentino non lesina complimenti per coach Emanuele Di Paolantonio.

"Pur avendo vissuto dei momenti negativi e delle partite difficili, siamo sempre stati bravi a lavorare durante la settimana, andiamo d’accordo e nessuno si tira mai indietro in allenamento perché sappiamo che è tutto per il bene comune della squadra. Questa è stata finora la chiave per il raggiungimento di questo risultato. Quanto a me, da inizio stagione credo di avere fatto dei passi in avanti, anche grazie ai consigli dei ragazzi più esperti che mi danno una mano in allenamento e nelle giuste letture e grazie a loro penso di essere migliorato anche nella parte offensiva".

E se la salvezza appare ormai vicina, per il resto si vedrà.

"La salvezza non è ancora matematica ma quasi – chiude Sorrentino –. Noi lavoriamo comunque giorno per giorno, partita per partita. Ovviamente lavoriamo per, ma non diciamo niente". In vista della trasferta di Vicenza di sabato pomeriggio, l’Andrea Costa ha alternato un po’ di riposo (approfittando della sosta nel weekend per le finali di Coppa Italia) al solito allenamento sul campo. La scorsa settimana è rimasto a riposo Tommaso Marangoni, per dare respiro e sistemare un vecchio problema al braccio.