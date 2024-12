OraSì, un passo indietro: "Quei tre minuti letali..."

Un passo indietro che ha deluso tutti, in primis l’allenatore. Come al solito Andrea Gabrielli non ha usato giri di parole per commentare la gara dell’OraSì a Fabriano persa a causa dei troppi rimbalzi offensivi concessi (15) e delle disattenzioni che hanno permesso ai marchigiani di piazzare nel terzo quarto un break di 14-0 che è risultato decisivo, con i giallorossi che non sono più stati capaci di reagire. Altre lacune sono stati i troppi contropiede concessi e la poca attenzione in difesa sui tiratori avversari. Il problema non è stata la sconfitta, perché a Fabriano un passo falso può esser messo in conto, ma l’atteggiamento, e non è di certo un bel segnale in vista dei prossimi impegni contro le big del girone: le due Montecatini (si parte domenica al PalaCosta con gli Herons poi ci sarà la sfida in casa della Gema) e la trasferta sul campo dell’imbattuta capolista Roseto.

"Abbiamo avuto un buon approccio alla partita – spiega Alessandro Ferrari, miglior realizzatore dell’OraSì con 15 punti – ma siamo rientrati dall’intervallo troppo molli e in tre minuti Fabriano ha preso l’inerzia del match. Abbiamo concesso troppi extra possessi e sofferto a rimbalzo, dando così fiducia ai nostri avversari che, soprattutto davanti al loro pubblico, quando si esaltano sono difficili da fermare. Sotto di dieci siamo comunque rimasti compatti senza però riuscire a rimontare. Dobbiamo imparare dai nostri errori, soprattutto per quanto riguarda i rimbalzi concessi e pensare a partita dopo partita, lavorando bene in settimana per farci trovare pronti".

Luca Del Favero