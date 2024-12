Ore 18 a Lumezzane: il capitano a Faenza. L’addio a Magagnoli,. Galetti studia rimedi

La Virtus torna in campo questa sera alle 18, i gialloneri giocheranno sul campo del Lumezzane. La prima gara senza il capitano Magagnoli, un addio che ha chiuso definitivamente un’era, della squadra salita in serie B Nazionale sono andati via tutti uno per uno. Da oggi si apre un capitolo completamente nuovo, con protagonisti diversi e la voglia di consolidarsi a questi livelli.

Si parte da Lumezzane, dove la Virtus Imola che dovrà fare di tutto per aggiudicarsi i due punti che varrebbero l’aggancio in graduatoria. Ma soprattutto perché domenica prossima gli uomini di Gianluigi Galetti affronteranno la capolista Legnano al PalaRuggi, meglio arrivarci con una vittoria e non con una sconfitta sul groppone che andrebbe ad aumentare la pressione.

Il campionato di serie B non concede pause e la sfida di Lumezzane è un altro di quei passaggi impegnativi, pieni di difficoltà e trappole disseminate lungo tutta la durata del match. Tutte e due le squadre sono reduce da una battuta d’arresto, i bresciani hanno segnato il passo sul campo del Crema ultimo in graduatoria insieme a Fiorenzuola e Virtus Ragusa.

I virtussini ci hanno lasciato le penne in casa con Omegna dove Vaulet ha tirato sul ferro da centrocampo il pallone del possibile pareggio.

La prima senza Magagnoli, ma con Pinza e Zangheri che si stanno adattando sempre di più e dovranno portare fosforo ed entusiasmo all’interno del gruppo; non è però da escludere che dopo l’addio del capitano Carlo Marchi non ingaggi un nuovo elemento.

La gara di oggi per agganciare Lumezzane, poi domenica prossima in casa con Omegna per chiudere al meglio questo 2024.

Quattro punti e due vittorie sarebbe la soluzione migliore da mettere nelle feste a cavallo fra Natale e capodanno.

Tutto è possibile.