Ozzano e Bologna 2016, che rischi. I club ospitano le due battistrada

Classifiche congestionate, possibili cambi di scena e un rush finale della fase di qualificazione di Interregionale da seguire con grande interesse. Così, a tre giornate dalla fine della regular season, le bolognesi in gara si preparano a raccogliere più frutti possibili in vista del bivio play-in (anticamera dei playoff) e playout: al termine della stagione le squadre delle 2 division che costituiscono le 4 conference verranno suddivise in play-in Gold (prime 6 classificate) e play-in Out (dal settimo al dodicesimo posto).

Questo rende ancora più avvincenti i prossimi 120’, come nel caso del Bologna 2016 di capitan Guerri, sesta forza della division C e virtualmente dentro la poule playoff.

Per i rossoblù il grande scoglio da valicare è quello della regina Iseo, che domani alle 17 scenderà al PalaSavena per provare ad allungare a sei la striscia positiva e blindare il primato: i padroni di casa arrivano invece da due ko di fila e cercano un prezioso riscatto.

Finale di stagione concitato anche nella division E, dove i New Flying Balls devono sbrogliarsi da una matassa di quattro squadre (in compagnia di Recanati, Loreto Pesaro e Porto Recanati) e ottenere così il posizionamento migliore. Quale palcoscenico migliore di quello di Ozzano e di un avversario imponente come la capolista Vigor Matelica, che oggi alle 21 farà visita agli uomini di coach Lolli, quarti in classifica. Già certa della poule playout infine l’Olimpia Castello, impegnata domani alle 18,30 contro Recanati.

Division C: Basket 2000-Sangiorgese oggi alle 20, Blu Bergamo-Cernusco oggi alle 20,30, Sansebasket Cremona-Gardonese oggi alle 21, Bologna 2016-Iseo domani alle 17, Nervianese-Pizzighettone, Stings Mantova-Social Milano domani alle 18.

La classifica: Iseo 28; Gardonese, Sangiorgese, Stings Mantova e Pizzighettone 24; Bologna 2016 22; Social Milano 18; Nervianese 16; Libertas Cernusco, Blu Bergamo e Basket 2000 14; Sansebasket Cremona 6.

Division E: Loreto Pesaro-Attila Porto Recanati oggi alle 18, New Flying Balls-Vigor Matelica oggi alle 21, Valdiceppo-Teramo a Spicchi, Virtus Civitanova-Roseto 2020, Senigallia-Bramante Pesaro domani alle 18, Olimpia Castello-Recanati domani alle 18,30.

La classifica: Vigor Matelica 28; Recanati, Loreto, New Flying Balls e Attila Porto Recanati 24; Bramante Pesaro 20; Senigallia e Roseto 16; Valdiceppo, Teramo a Spicchi e Virtus Civitanova 14; Olimpia Castello 10.