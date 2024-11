Palla a due alle 18. Blacks, 3° posto e morale a mille: "Ma la Rucker ha tanta qualità»

Emozioni d’alta classifica per i Blacks, impegnati alle 18 sul campo della Rucker San Vendemiano, quarta forza del campionato, che non perde da sette gare consecutive. I Raggisolaris guardano gli avversari dall’alto del terzo posto e con il morale a mille, ben consci che a Conegliano sarà una vera e propria battaglia. La Rucker è infatti una delle migliori squadre del girone, che è partita ad handicap a causa di qualche infortunio, ma da quando ha il roster al completo sta viaggiando a gonfie vele. Il giocatore di punta è il lettone Gluditis, miglior marcatore di tutta la B Nazionale con 20.3 punti di media e capace di segnarne 43 a Casale Monferrato, ottimo anche come assistman e oltre a lui ci sono elementi del calibro dei playmaker Tassinari, sceso dall’A2 dove giocava a Rimini, e Antelli e una batteria di lunghi di altissimo livello formata da Cacace, Preti, Zacchigna e Oxilia, tutti in grado di giocare in tanti ruoli e di segnare e catturare rimbalzi.

"San Vendemiano è la conferma che quando una squadra ha qualità e lavora bene prima o poi i risultati arrivano – sottolinea coach Luigi Garellli -. Nel roster ha atleti di grande esperienza e talento dove spicca Gluditis, ma anche tra i lunghi ha qualità con giocatori che hanno punti nelle mani e che danno la possibilità all’allenatore di presentare tante tipologie differenti di quintetti. Altro punto di forza della Rucker è la difesa".

l.d.f.