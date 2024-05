Pallacanestro. Calcinaia, una stagione piena di soddisfazioni: "E per il futuro abbiamo tanti progetti»

Con gli ultimi verdetti arrivati dai campi a Calcinaia è il momento di fare il bilancio stagionale che in casa biancoazzurra è ampiamente positivo; con il futuro che guarda verso i campionati d’eccellenza ma sempre con uno sguardo verso la comunità locale. "Si sta per concludere una stagione piena di soddisfazioni – commenta il ds Meazzini – che oltre ai risultati sportivi culminati con il Titolo Regionale U17 Gold, ha visto l’ennesimo step di crescita di tutto il nostro movimento".

Nella prossima stagione Calcinaia tornerà a calcare i campi di eccellenza con la categoria U15 "e riuscire a farlo con un gruppo praticamente a km 0 non può che riempirci di gioia e soddisfazione – prosegue il ds – Inoltre, come da sempre proviamo a fare, cercheremo di collocare i vari gruppi nelle categorie del livello più adatto e propedeutico al loro percorso di crescita come, ad esempio, U17 e U19 Gold". Si aggiunge il presidente Spoto: "Per fare un punto della situazione, nella stagione in corso le formazioni U19, U17 Gold e U15 parteciperanno (o hanno già partecipato, vincendola, nel caso dell’U17 Gold) alle finali regionali. Gli U14 Elite si sono classificati quinti nel durissimo campionato regionale fallendo l’accesso alle finali per una sconfitta di un solo punto a Prato ma guadagnando comunque il pass per disputare il prossimo anno il campionato U15 eccellenza. A queste si aggiungono gli U13 che hanno disputato lo spareggio per l’accesso alle finali di Coppa Toscana e i gruppi U10 (2014) e Ragazzi (U14) CSI che si sono qualificati per le finalissime per il titolo di campioni regionali a Firenze. Certo non mancano le criticità legate innanzi tutto alla necessità di spazi nei quali far allenare in modo adeguato gli ormai 250 atleti della società, la complessità di gestione di una macchina che ormai è una realtà di rilievo a livello regionale e non solo, la necessità di trovare ulteriori sponsor. Percorso che, spazi e possibilità economiche permettendo, ha ancora diversi sogni nel cassetto a partire dal riuscire, ad esempio, a creare un gruppo per ragazzi con disabilità e organizzare tornei di rilievo nazionale".