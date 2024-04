Pallacanestro giovanile. Il cammino dell’Asd Biancorossa Grosseto sta procedendo alla grande

Il cammino dell’Asd Biancorossa Grosseto sta procedendo alla grande. Circa ottanta minicestisti suddivisi per categorie permettono alla società grossetana, presieduta da Marco Rosignoli (affiancato dal vicepresidente Marcello Baccinetti), di lavorare in modo attento e mirato su tutto il settore minibasket. Il gruppo dei più grandi è quello Esordienti, guidato dal coach Claudio Busonero: un team che spicca nel panorama toscano. Gli Esordienti (nati nel 2012-2013) attualmente sono impegnati nella seconda fase del loro campionato. Partecipano, inoltre, a tornei interessanti e di buon livello proprio per misurarsi con diverse realtà. Il gruppo Aquilotti (nati nel 2013-14) è sotto la guida di coach Lorenzo Massai. I minicestisti si stanno formando giocando, è ancora in corso il campionato di categoria. I nati 2015-2016 fanno parte del gruppo Scoiattoli, guidato dagli istruttori Lorenzo Massai e Daniele Conti: anche per loro è fondamentale sperimentare il gioco del basket, confrontandosi con i coetanei, al momento sono in programma il Torneo di Borgo San Lorenzo (il 1 maggio) e il Torneo di Venturina (il 5 maggio). Infine, i piccolissimi, ovvero i Pulcini, sotto la guida degli istruttori Liliana Crasmaru e Alessandro Goiorani. Per loro l’attività ludico-motoria, l’avvicinamento al gioco del minibasket e l’esperienza "sul campo" attraverso la partecipazione ai concentramenti Pulcini.

Deborah Santini