È proprio Rinascita la parola chiave della svolta playoff. In fondo, dopo l’inizio stentato, quello che fatto la squadra è stato proprio rinascere, rifiorire ben prima della primavera. Da 0 a 100, dal niente al tutto. Dall’incubo retrocessione al sogno playoff raggiunto addirittura con due giornate d’anticipo. Rbr è rinata da sé stessa, è cresciuta esponenzialmente e ha mostrato a tutta la A2 cosa può essere se gioca con fiducia, ritmo e capacità di spendersi in difesa. Rinascita vuol dire anche pieno coinvolgimento di tutti i protagonisti, di tutti i giocatori. Possono avere battute a vuoto, ma rinascono nella partita successiva, sopperendo magari alla serata storta del compagno. Rbr, rinata, oggi è una squadra matura e pronta per spiccare il volo.