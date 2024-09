Parte il countdown per l’esordio. Ed Rbr può sorridere: Grande c’è

È cominciato ieri, il countdown di RivieraBanca. Dopo il lunedì di riposo, full immersion per i biancorossi con allenamenti fino a sabato. Domenica, alle 18, il Flaminio sarà teatro della prima di campionato con Udine, con Rbr decisa a cominciare meglio rispetto agli anni precedenti. Decisivo accumulare fieno in cascina subito, soprattutto in considerazione di un calendario fitto che ammette pochi inciampi. Qualche preoccupazione era sorta sabato, nella giornata di allenamento aperto ai tifosi che aveva preso posto dell’amichevole saltata con Cento. Dopo l’inizio di allenamento, Alessandro Grande si era fermato per un risentimento muscolare.

Il riposo di giornata, inteso in via precauzionale, aveva comunque indirizzato il play-guardia ex Agrigento verso un utile weekend di riposo. Ieri, alla ripresa dell’attività, nessun problema per lui e allenamento regolarmente svolto assieme ai compagni. Un sospiro di sollievo, per tanti motivi. Il primo è che Grande era parso, in diversi scrimmage precampionato, tra i più tonici e pronti a mettere in mostra le note qualità. Un giocatore capace di flash in attacco che hanno pochi paragoni, strisce di punti utilissime in alcuni momenti delle partite.

Il secondo è che a coach Dell’Agnello e al suo staff serve che tutti senior siano il più possibile a disposizione, soprattutto in una fase cruciale come questa in cui si sta ancora costruendo la giusta chimica di squadra in vista della stagione alle porte. Allenamenti importanti, col fine settimana in cui si andrà più nel dettaglio, pur se in una prima di campionato come questa lo scouting dei giochi avversari è relativo. Udine, nell’ultimo test del weekend, ha avuto tanto dai suoi due americani, Hickey (18) e Johnson (21), confermando la grande caratura di un attacco molto pericoloso. Intanto prosegue la campagna abbonamenti "Stessa storia, stesso posto…", con quota 1.500 alle porte.

Il record dell’anno scorso, le 1.684 tessere, pare battibile, con i tagliandi che potranno essere sottoscritti fino al giorno della partita interna con la Fortitudo Bologna, domenica 6 ottobre. Attenzione però: come specificato in sede di presentazione, l’eventuale arrivo a 1800 comporterà anche la chiusura della possibilità di acquistare abbonamenti. Ci si può abbonare nella sede del Flaminio, su Vivaticket o alle tabaccherie Pruccoli e Millennium. Da ieri fino a sabato saranno acquistabili solo i non numerati, per permettere a chi volesse ancora abbonarsi a poltrone rosse e bianche di scegliere il posto desiderato.