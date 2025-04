Pesaro Basket in vetta alla Divisione Regionale 1, pronti per i playoff

È terminata la stagione regolare in Divisione Regionale 1, e per il secondo anno consecutivo la testa di serie numero 1 è il Pesaro Basket, nonostante un percorso ben più complicato e tortuoso rispetto alla stagione passata. La formazione allenata da coach Spagnoli, dopo un bell’inizio di stagione, ha subìto una flessione verso il termine del girone di andata a causa di numerose assenze, e con tre sconfitte consecutive è scivolata a metà classifica. Ritrovato il roster al completo però la marcia è ripresa, collezionando undici vittorie nelle ultime undici per rimontare e confermare il primo posto nell’ultima giornata. Partita che doveva essere una formalità in casa di una Montecchio già sicura del proprio quinto posto, ma che invece si è trasformata in un match deciso solo nell’ultimo quarto. Dopo un primo quarto convincente da 12-21, i padroni di casa piazzano un parziale di 24-9 per sorpassare e allungano anche nel terzo quarto fino al 52-45 del trentesimo. Serve quindi un grande ultimo quarto per rimontare, e il Pesaro Basket ha gli uomini giusti per farlo, potendo contare su un Benevelli da 24 punti e un Terenzi da 16.

Cosa succede ora. Sabato al via i quarti di finale per entrambe le due formazioni, in casa contro il Basket Fermo per il Pesaro Basket, mentre Montecchio si trasferirà a Tolentino per Gara 1 in trasferta. Tutte al meglio delle tre partite. In seconda posizione come prima antagonista c’è il Basket Vadese, autore di una stagione di vertice e assoluta candidata alla promozione, anch’essa vincente nell’ultimo turno, 67-63 su Jesi Basket Academy.

Una stagione da ricordare. Nonostante l’ultimo posto degli jesini, il match è stato combattuto lungo tutti i quaranta minuti, con i padroni di casa che non sono mai riusciti a scappare nel punteggio. Il finale però sorride ai biancoverdi, che festeggiano con due punti l’inizio dei playoff e la conclusione di una straordinaria stagione regolare. Venerdì al via i playoff, avversario San Severino Marche, settima classificata nel girone B.

La salvezza passa per gli spareggi. Chi dovrà vedersela nei playout e lottare per rimanere nella categoria è invece il Basket Giovane, non essendo riuscita ad agguantare l’ottava posizione occupata da Marotta per soli due punti. Dopo la vittoria del 1 marzo contro la stessa Marotta 71-70, il BG è incappato in quattro sconfitte nelle ultime quattro giornate, rendendo vana quella vittoria. L’ultima è arrivata ai danni di Chiaravalle, complice un primo tempo non all’altezza (29-44) che ha scavato il solco poi rivelatosi decisivo per gli ospiti.

Una rimonta senza esito. La reazione pesarese arriva nel secondo tempo, risalendo a meno 12 e tentando il tutto per tutto negli ultimi dieci minuti senza però riuscire ad andare oltre il meno 4. Ora è in programma il primo turno dei playout con la sfida all’Halley Matelica, ultima nel girone B con soli dieci punti in classifica.

Leonardo Selvatici