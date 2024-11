Pesaro in crisi, Leka cerca la via d’uscita. Domani contro la Sella gara da non fallire

Domani a Pesaro (ore 18) l’ultima fatica prima della pausa, programmata il prossimo weekend per consentire a Mikk Jurkatamm di Avellino di rispondere alla convocazione della sua Nazionale (il match verrà poi recuperato l’11 dicembre alla Baltur Arena). Uno stop "forzato" che però cadrà a pennello, dopo aver dedicato tempo ed energie al tour de force vincente delle ultime settimane. Ma Di Paolantonio chiede ancora un ultimo sforzo ai suoi, alla vigilia di una delle trasferte più prestigiose del campionato alla Vitrifrigo Arena, in casa della VL, per mettere quella che sarebbe una ciliegina gustosissima su un inizio di novembre esaltante. Marchigiani in crisi e, come Brindisi, squadra retrocessa che ancora sta pagando le scorie di un’annata no e che ha portato il club a perdere la Serie A 16 anni dopo l’ultima promozione. La stessa che ad oggi, per la VL, appare quasi un’utopia, dopo le sole tre vittorie ottenute su undici partite, condivise in panchina da 3 allenatori diversi: prima Sacripanti, al timone da inizio estate, ma costretto a lasciare dopo 3 gare causa problemi di salute, poi la brevissima parentesi con il vice Baioni, fino all’arrivo un mese fa dell’albanese, già tecnico del Kleb prima del fallimento, Spiro Leka. Un primo quarto di campionato piuttosto turbolento, sfociato in critiche e contestazioni da parte dei tifosi, stanchi dello spettacolo offerto nelle recenti uscite dai propri giocatori - in particolare quella di mercoledì a Livorno (ko 104-76) - e in cerca di risposte concrete da parte della società che, a tal proposito, nelle scorse ore, si è scusata tramite comunicato con i supporters, promettendo rinforzi per invertire la rotta. "Dalla gara di domani contro Cento conteranno soltanto i fatti e i risultati, nient’altro", netto il commento di Spiro Leka, che tornerà ad affrontare la Benedetto da avversario dopo gli infuocati derby con Ferrara. Balleranno punti pesanti anche al ‘Palas’, contro una squadra che, al netto dei deludenti risultati attualmente raccolti, presenta giocatori di primissimo livello. Resta solo da capire se la Sella li potrà affrontare al completo, visto che Berdini resta ancora in forte dubbio, dopo il colpo subito mercoledì (gli esami hanno però escluso fratture.

Giovanni Poggi