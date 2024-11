Basket, Pesaro per un soffio su Orzinuovi e ritrova la vittoria

Pesaro, 3 novembre 2024 – Ferma la frana Pesaro contro Orzinuovi e muove la classifica dopo 4 sconfitte consecutive. In un finale spaventoso – ultima palla in mano agli ospiti – la gara si conclude sul 67 a 65 per la formazione di Leka.

Prime cinque minuti di partita con le due squadre che avevano segnato solamente 7 punti a testa tra tiri che non prendevano nemmeno il ferro del canestro. Nella Carpegna Prosciutto siamo ancora dentro il periodo delle sperimentazioni perché il tecnico parte con Bucarelli in posizione di play in quintetto affiancato da Ahmad e con Maretto che fa un salto indietro di una settimana perché entra ed esce dal campo giocando scampoli di gara. Non va meglio sul fronte opposto: praticamente non pervenuto Williams.

Una partita tiratissima perché nessuna delle due formazioni è riuscita a raggiungere i 6-8 punti di vantaggio. Come sempre il miglior marcatore della formazione pesarese è il play-guardia Ahmad che ha chiuso con 25 punti forzando molto nel finale, anche perché nessuno dei suoi compagni si prendeva la responsabilità di andare al tiro.

L'impressione che ha lasciato questa partita è che la squadra sia ancora alla ricerca di un assetto soddisfacente. Ancora una volta sotto le attese per tre quarti di gara l'ala King che ha prodotto alla fine 15 punti, ma soprattutto ha messo il sigillo sulla partita con un entrata più fallo che ha portato la Vuelle a più 5 a meno di 60 secondi dal termine.

Vittoria, anche se la Vuelle perde un'altra volta la lotta sotto i tabelloni: 34 contro i 46 arpionati dalla formazione di Totali. Adesso due gare di ben altro livello rispetto a questo avversario perché nell'infrasettimanale la Carpegna Prosciutto viaggia verso Udine, e domenica prossima accoglie in casa Rimini. Due gare in questo momento fuori dalla portata, in teoria, della squadra di Leka che ancora presenta uomini, primi fra tutti Imbrò, non ancora in condizioni fisiche ottimali.