Pielle incontenibile: Gema crolla 81-64

Livorno, 10 marzo 2024 - Altro giro, altra corsa, altra vittoria. La Pielle schianta Gema: al PalaMacchia finisce 81-64 Caffè Toscano forza undici. Come le vittorie di fila messe a segno dai ragazzi di Cardani. Un successo che blinda con ancor più veemenza il primato nel girone.

STARTING FIVE

PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all. Cardani)

GE: Savoldelli, Passoni, Korsunov, Mastrangelo, Di Pizzo (all. Del Re)

1QT (29-14)

Primi punti della partita sono della Pielle che va a segno con Diouf (2-0). Solo retina per la prima tripla della serata sparata da Chiarini (5-0). Gema si sblocca con l’appoggio facile facile del centro Di Pizzo (7-2). Si mette in moto Gema con due canestri di seguito, l’ultimo di Passoni in contropiede che brucia la difesa PL (8-6). Belle combinazioni sul pitturato tra i lunghi e i piccoli PL: a metà frazione e Pagani appena entrato in rotazione finta in volo e appoggia la palla del 15-8. Scappa via la Caffè Toscano (+12) sul finire di quarto con la tripla più fallo di Lo Biondo (22-10). Non smette di segnare la Pielle: PalaMacchia in subbuglio dopo la tripla dall’angolo di Loschi (27-14).

Punteggio alla fine del primo quarto: 29-14 Pielle

2QT (46-26)

Basket champagne in avvio di secondo quarto: tripla apertissima di Laganà che sfrutta lo scarico smarcante di Rubbini (32-14). Mastrangelo interrompe il parziale di 9-0 con due punti vitali per Gema se vuole restare in partita (32-16). Savoldelli firma altri due punti preziosi per Montecatini (32-18). Contropiede letale della Pielle sulla tripla mancata da Savoldelli, rimbalzo di Diouf con Rubbini che lancia la palla per 10 metri fino a trovare Campori per l’appoggio facile al tabellone (34-18). E’ lo stesso capitano a segnare la tripla del 39-18. Gema prova a reagire come può e costringe il time out chiamato da Cardani con meno di due minuti sul cronometro dopo 4 punti consecutivi (40-24). Rubbini in chiusura di frazione piazza la ciliegina sulla torta di un primo tempo perfetto (43-24). A cui si aggiunge Chiarini per l’apoteosi: punteggio alla fine del secondo quarto 46-26 Pielle.

3QT (62-42)

Korsunov per Montecatini segna alla ripresa del gioco resistendo al contatto in area, e nell’azione successiva si prende la tripla (46-31, e 0-5 di parziale). Si rimette in marcia la Pielle che segna con Lo Biondo (aiutato dal tabellone) la tripla che vale nuovamente il +20 (51-31). Jumper facilissimo e dolcissimo per Chiarini: massimo vantaggio di serata PL sul +22 (53-31). Gema sembra alzare bandiera bianca, non vede il pallone, la Pielle lo muove troppo velocemente e Campori riceve dal perimetro lo scarico di Chiarini e segna dalla lunga distanza (56-31). Dall’angolo Laganà risponde ai canestri di Mazzantini (59-35). Time out chiamato da Cardani al 28’ dopo quattro punti di seguito di Gema (59-39). Passoni segna dal perimetro, in una serata in cui Gema ha fatto estremamente fatica, il canestro del 62-42.

Punteggio alla fine del terzo quarto: 62-42

4QT (81-64)

Pagani penetra e appoggia al tabellone la palla del 64-42 alla ripresa del gioco. Laganà a segno dopo la penetrazione con fallo: libero realizzato (69-48). Passoni prima schiaccia e poi intercetta il passaggio debole di Laganà (69-52). Time out Pielle. Contropiede perfetto della Pielle: Rubbini dà il via all’azione dopo il rimbalzo difensivo. Chiarini affonda, penetra e scarica per Loschi che non sbaglia la tripla del nuovo +20 (72-52). Ancora Loschi dall’angolo sigla la tripla del de profundis per Gema (77-52) con 4 minuti ancora da giocare. Per una partita ormai ampiamente chiusa. Punteggio finale: 81-64.