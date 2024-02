Basket: Pistoia e il sogno Coppa Italia, via all’avventura in Final Eight

Pistoia, 14 febbraio 2024 – E’ uno dei momenti più importanti della storia recente del basket pistoiese. E’ solo un sogno ma si sa, i sogni non costano niente.

L’Estra Pistoia gioca stasera a Torino (palla a due alle 20.45) la sua prima sfida alle Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia. Le prime otto del campionato si ritrovano tutte insieme in Piemonte per quattro giorni ad altissima tensione sportiva.

Chi vince avanza, chi perde va a casa. Prima i quarti di finale, poi le semifinali e quindi, domenica, la finale che aggiudicherà la Coppa Italia. Una formula che ormai da molti anni caratterizza il giro di boa della stagione regolare della massima serie italiana. Quest’anno anche l’Estra è riuscita a regalarsi la splendida opportunità di giocarsi una fetta del sogno del trofeo grazie a un grande girone d’andata, al termine del quale appunto la classifica ha decretato le prime otto che hanno avuto accesso a Torino.

E l’inizio è da brividi non solo per l’avversario di riguardo come l’Umana Venezia, ma soprattutto perché nello scorso weekend proprio a Venezia Pistoia ha subìto un ko pesante. Serve adesso resettare la mente e buttarsi anima e corpo nella sfida. Il tecnico Brienza ha lavorato anche sull’aspetto mentale. Per quanto riguarda l’infermeria, in dubbio Varnado dopo una botta alla spalla rimediata proprio nella sfida contro Venezia.

Le parole del tecnico

Sulla sfida con l’Umana in Final Eight queste le parole del tecnico Brienza: “Sono dell’idea che, in questa situazione, non c’è da guardare le cose negative ma provare a fare un pochino meglio visto che domenica non abbiamo fatto la nostra migliore performance – prosegue coach Nicola Brienza – C’è comunque grande voglia di rivalsa perché non fa piacere a nessuno perdere con questo gap. Rivedendo la partita, poi, posso dire che alcune idee potremo svilupparle meglio ma, allo stesso modo, dovremo anche sperare che Venezia faccia un match con un livello più basso rispetto a quanto visto domenica”.

Maglia speciale

La presentazione della maglia speciale per le Final Eight

Per la sfida delle Final Eight l’Estra indosserà una maglia speciale, che richiama quella di Pistoia di 35 anni fa, quando per la prima volta il team giocò in Serie A. Proprio in questa stagione si celebra questo speciale anniversario. La maglia si rifa dunque a quella dell’allora Kleenex Pistoia, con un tricolore bene in vista per celebrare appunto la partecipazione alla Final Eight.

Tifosi

Intanto, la città si prepara alla sfida. E se per molti, causa il giorno lavorativo, sarà impossibile raggiungere il Piemonte, circa 250 sarannno invece i tifosi dell’Estra che percorreranno i chilometri che separano Pistoia da Torino per tifare dal vivo.

Televisione

Match in diretta su Discovery+ e, in chiaro, su Dmax (canale 52): arbitreranno l’incontro Begnis (Crema), Lo Guzzo (Pisa) e Quarta (Torino).

Il programma

Mercoledì 14 febbraio: Olimpia Milano-Trento, alle 18

Mercoledì 14 febbraio: Venezia-Pistoia, alle 20:45

Giovedì 15 febbraio: Virtus Bologna-Reggiana, alle 18

Giovedì 15 febbraio: Brescia-Napoli, alle 20:45

Sabato 17 febbraio: semifinali (1ª semifinale alle 18, 2ª semifinale 20:45)

Domenica 18 febbraio: finale, alle 18