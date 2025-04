Play In Gold. Il successo della Svethia contro L’Aquila: "Sviluppato un gioco bello e di squadra»

"È stata una bella partita in cui la palla non è mai stata ferma in un gioco che ha coinvolto tutti i giocatori". Lorenzo Andreani (foto), capitano della Svethia Recanati, parla del match vinto contro L’Aquila nei Play In Gold. Un successo pesante considerando che la formazione di casa non ha potuto contare su Urbutis, Pozzetti e sull’infortunato Andreani, solo quest’ultimo non sarà disponibile nemmeno nel match a Viterbo. "Gli abruzzesi – spiega il giocatore – non hanno avuto punti di riferimento proprio perché la palla viaggiava di continuo toccando tutti i giocatori". La squadra recanatese ha 20 punti così come Porto Recanati ed entrambe sono dentro i playoff. "A Viterbo – spiega – ci attende una partita importante, loro hanno vinto a casa nostra e se riuscissimo a centrare un successo allunghiamo il passo distaccandoli di 8 punti. Adesso abbiamo un vantaggio di 4 punti sul nono posto". Le leader Matelica e Pesaro hanno perso nell’ultimo turno in un campionato ancora di difficile lettura. "Nessuno riesce ad allungare il passo staccando gli avversari". La tecnica è molto importante, ma in questa fase entrano in gioco anche altri fattori decisivi. "Adesso hanno un peso rilevante la condizione atletica e la mentalità in un torneo lungo".