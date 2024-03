Play-In Gold. Trullo: "Bene così, l’Halley ha vinto una gara complicata»

La Halley Matelica si regala una Pasqua coi fiocchi centrando il decimo successo di fila e conservando così la vetta del suo girone di Play in Gold. Sugli scudi il "gaucho" Mariani, miglior realizzatore di serata con 21 punti. Ha debuttato in campionato il neoarrivo Mutombo. Non è stata però una "passeggiata" contro il Valdiceppo. "Mi aspettavo una partita del genere da parte nostra – dice il tecnico Antonio Trullo (foto) – visto che la gara era così ravvicinata rispetto al match di domenica e noi eravamo alle prese con diversi problemi fisici: Mentonelli ha giocato con la caviglia gonfia grazie a un’infiltrazione, Morgillo ha recuperato in extremis. L’arbitraggio non mi è piaciuto molto, ma alla fine abbiamo vinto con merito. Rispetto alle ultime partite abbiamo giocato meno bene, ma ci sta: ora ci godiamo la pausa perché abbiamo bisogno di riposare, poi ripartiremo. Al rientro ci attenderà Palestrina, che gioca su un campo caldo e difficile, non a caso il Bramante ci ha perso. Quello che mi preme è ora recuperare gli acciaccati e tornare a lavorare con la prontezza mentale avuta anche in trasferta". Il match sul campo del Palestrina è in programma domenica 7 aprile alle 18. E per la trasferta la società matelicese sta organizzando un pullman di tifosi.

m. g.