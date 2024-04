Play-in silver. L’Attila Junior ospita la Stella Azzurra Viterbo

"Siamo motivati, perché giocheremo in casa davanti al nostro pubblico che sarà numeroso. Perciò, vogliamo fare bene per chiudere nel miglior modo la regular season". Nicola Scalabroni, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, suona la carica in attesa dell’ottava e ultima giornata del girone Play In-Silver, valevole per il campionato di serie B Interregionale. I portorecanatesi affronteranno domani pomeriggio al palas Medi la Stella Azzurra Viterbo. "L’ultima giornata – spiega coach Scalabroni – sarà giocata in contemporanea su tutti i campi quindi, diversamente dal solito, non scenderemo in campo il sabato sera ma domani alle 18".

Ormai l’Attila Junior Basket ha centrato matematicamente la prima posizione in classifica nel girone Play In-Silver (con quota 20 punti), mentre la Stella Azzurra Viterbo è quarta (a 14 punti). Per questo motivo, il tecnico portorecanatese sta lavorando soprattutto per far sì che la squadra sia pronta (e in salute) per l’inizio dei playoff. "Adesso – aggiunge l’allenatore della formazione portorecanatese –, ci stiamo allenando tutti i giorni per arrivare pronti all’8 maggio, e cioè quando ci sarà la prima partita dei playoff. Non è facile far conciliare l’ultima giornata di campionato con il lavoro che stiamo facendo, ma ci faremo trovare pronti per regalare un’altra soddisfazione al nostro pubblico". La partita potrebbe essere anche l’occasione per gettare nella mischia tutti gli elementi della rosa in vsta dell’ultima fase della stagione.