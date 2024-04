Playoff Basket a2 femminile. Matelica dovrà ora vedersela con Broni. Sorgentone: "La gara segna l’inizio della stagione»

Sarà la Logiman Broni l’avversaria della Halley Thunder nei quarti di finale dei play off del campionato di serie A2 femminile. Matelica ha chiuso la regular season al quarto posto, mentre Broni ha chiuso in quinta posizione nell’altro girone. Pertanto il fattore-campo sarà a favore della squadra di coach Sorgentone. Gara1 è in programma sabato alle 20.30 al PalaChemiba di Cerreto d’Esi. Gara2 si giocherà mercoledì 1° maggio, alle 18, al PalaVerde di Broni, comune della provincia di Pavia. L’eventuale gara3 si disputerà sabato 4 maggio alle 20.30 di nuovo in casa della Halley Thunder a Cerreto. Dunque, una sfida al meglio delle tre partite. E le matelicesi si presentano all’appuntamento con una striscia positiva di cinque vittorie di fila che le hanno permesso di chiudere la regular season con 34 punti, grazie a 17 successi e 9 sconfitte. Da quando la società disputa il campionato di A2 è questa la migliore stagione, dopo il nono posto del primo anno e la sesta "piazza" ottenuta nello scorso torneo. "Sì, ma questa non è la conclusione – spiega l’allenatore Domenico Sorgentone – bensì l’inizio della stagione, perché è con i play off che viene il bello! È questo ciò che ho detto alle ragazze al termine della partita con Ancona e loro sono d’accordo. Per cui adesso ci godiamo questo momento, ma sappiamo di doverci subito concentrare sui play off. Li vogliamo disputare nel migliore dei modi". Ma finora quali sono stati i verdetti del campionato? Eccoli, relativamente al girone B: Udine, Alpo Villafranca, Roseto, Matelica, Treviso, Ponzano Veneto e Bolzano accedono ai play off per la promozione in A1; Umbertide è salva e termina qui la sua stagione; Vicenza, Rovigo, Ancona e Vigarano vanno a giocare i play out per la salvezza; Abano Terme retrocede direttamente in serie B.

m. g.