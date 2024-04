Playout serie B. La Virtus chiude contro L’Aquila

Sfida in vetta alla classifica dei playout tra la Virtus Civitanova e il Nuovo Basket Aquilano. Le due formazioni si trovano appaiate a quota 16 e ci sono le premesse perché si possa assistere a una bella gara tra squadre che hanno centrato l’obiettivo della salvezza. Per i civitanovesi si tratta dell’occasione per riscattare la sconfitta dell’andata quando gli abruzzesi si sono imposti 76-74 al termine di una gara combattuta in cui si sono visti momenti di bella pallacanestro. L’appuntamento è alle 18 di domani al PalaRisorgimento, la gara sarà arbitrata da Caporalini di Osimo e Martini di Mosciano Sant’Angelo.

Ecco il programma delle partite dei playout della quarta giornata di ritorno: Roseto-San Nilo Grottaferrata; Pescara-New Fortitudo Isernia; Cab 1968 Ancona-Centro Basket Mondragone; Virtus Civitanova-Nuovo Basket Aquilano.