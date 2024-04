Playout. Una sconfitta indolore per Civitanova. Arriva la salvezza per la Stamura Ancona La Virtus Civitanova perde contro il Nuovo Basket Aquilano, terminando la stagione con una sconfitta ininfluente. Gli abruzzesi vincono i playout, mentre i civitanovesi chiudono la stagione a quota 16 punti. La dirigenza ora si prepara per la prossima stagione in B Interregionale.