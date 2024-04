Playout, Vigarano in gara uno contro Torino

Oggi prima sfida play out per la Giara del coach Carlo Grilli. Alle ore 18, capitan Pepe e compagne saranno di scena a Venaria Reale contro il Torino Teen Basket, compagine che ha chiuso al decimo posto nel girone A, andando a un passo dalla salvezza. Dopo il ko casalingo contro Ponzano, le biancorosse durante la settimana hanno lavorato sugli errori commessi durante l’ultima gara della stagione regolare, ben consapevoli che oggi non andranno più ripetuti, anche perché se la posta in palio contro Ponzano era importante, da oggi lo sarà ancora di più. Espugnare la palestra Sportclub significherebbe giocarsi la salvezza al Pala Vigarano mercoledì prossimo, altrimenti bisognerà ritornare a Venaria Reale domenica 5 maggio per gara 3. Torino sarà sicuramente un’avversaria tosta, forte dell’ala Colli, con 14 punti a gara miglior marcatrice delle torinesi, che puntano forte pure sulla lunga portoricana Cristelo e sulla guardia, ex Cagliari, Giangrasso. Dal canto proprio, la Giara è chiamata a riscattare l’opaca prestazione contro Ponzano, avendo contributi sopra le righe da tutte le giocatrici a disposizione dello staff tecnico biancorosso.