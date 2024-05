Ponzano-Galli, la rivincita. García: "Chiudiamo i giochi"

di Giorgio Grassi

Gara-2 dei playoff di basket A2 femminile stasera. La Galli affronterà la trasferta in quel di Ponzano Veneto. La prima partita è stata vinta dalle stallate di Argirò col punteggio di 85-73. Nel roster di coach Garcia sarà assente oggi per infortunio la guardia Elena Streri.

Al suo posto probabile che entri la Heloise Azzola. Fuori anche Giorgia Amatori, sempre infortunata al piede destro. Inizio partita alle 19 al Palazzetto dello Sport di Ponzano. Una partita molto importante per le venete e toscane. Le ragazze della Posaclima della coach Ponzano devono assolutamente vincere per giocare la ‘bella’ al Palagalli, domenica 5 maggio alle ore 18. "Vogliamo chiudere i giochi stasera" taglia corto l’allenatore José Ignacio García.

Dal canto suo la Galli farà tutto il possibile per vincere oggi e conquistare la semifinale. "Pur tartassate dagli infortuni siamo in ottima forma e faremo tutto il possibile per vincere – afferma con decisione l’infaticabile Maria Flora Lazzaro – Faremo di necessità virtù. Siamo fiduciose". I probabili roster (ore 19)

Ponzano: Kirschenbaum, Fiorotto, Gobbo, Mosetti, Pertile (quintetto base). Panchina: Iuliano, Favaretto, Valli, Varaldi, Volpato. Coach: Gianolla.

Galli: Rossini, Nasaraoui, Reggiani, Bocola, De Cassan (quintetto base). Panchina: Azzola, Bevilacqua, Lazzaro, Mioni, Sposato o Sontsa. Coach: Garcia.

Arbitri: Giovagnini e Caneva.