Pordenone o Gardone al primo turno. Ferrara Basket attende la rivale

Pordenone o Gardonese. Sono queste, a quaranta minuti dal termine dei Play-In, le papabili avversarie di Ferrara Basket nel primo turno dei playoff, al via mercoledì 8 maggio. L’obiettivo dei biancazzurri è mantenere la terza piazza conquistata grazie al successo di domenica su Bergamo, e con altri due punti ad Oderzo la truppa di Benedetto sarebbe certa di approcciare alla post season da terza, il che vorrebbe dire avere il fattore campo a favore almeno nel primo turno. Se dovesse confermare l’attuale piazzamento, Ferrara sarebbe sicura di non incrociare lo spauracchio Sangiorgese almeno fino ad un’eventuale finale, motivo per cui la gara di domenica in terra trevigiana assume un’importanza rilevante per guadagnarsi la parte ‘buona’ del tabellone. In caso di sconfitta ad Oderzo e di contemporanea vittoria di Bergamo con Fidenza, Drigo e soci incrocerebbero invece Pizzighettone nel primo turno, traslocando nella parte del tabellone assieme alla Sangiorgese: ipotesi remota ma non impossibile, Ferrara per stare tranquilla ha bisogno di vincere e in quel caso può permettersi di non guardare ai risultati delle altre.

Ma qual è l’avversario migliore da incontrare al primo turno? Se si guarda ai precedenti, Pordenone (attuale sesta) sembra essere la squadra più alla portata: i biancazzurri hanno vinto sia all’andata che al ritorno, e sul piano tecnico la differenza tra i due roster è parsa evidente. Ferrara ha espresso il suo miglior basket al cospetto della formazione friulana, e al Pala Crisafulli ha centrato un successo fuori casa che ha spianato la strada verso la conquista della post season.

Qualche problema in più, almeno sulla carta, potrebbe crearlo la Gardonese (ora settima e momentaneamente esclusa), che sommando le due gare ha dimostrato eccome di potersela giocare con gli estensi: in casa i bresciani hanno costruito un fortino difficilmente espugnabile, mentre nella sfida della Bondi Arena sono andati ad un passo dal ‘colpaccio’ sulle ali di un Davico immarcabile. E’ una squadra che Ferrara soffre particolarmente sul piano fisico, anche se è vero che entrambe le volte l’ha affrontata senza Yarbanga: in ogni caso, sarebbe preferibile evitarla. Nel caso di arrivo al terzo posto e di successivo passaggio del primo turno dei playoff, quasi certamente i biancazzurri se la vedrebbero con Fidenza, non potendo contare però sul fattore campo. L’accoppiamento lascerebbe aperti tutti i pronostici, a maggior ragione se si considera il livello raggiunto da Ferrara nell’ultimo mese di gare: i biancazzurri possono fare paura a tutti.

Jacopo Cavallini