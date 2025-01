Porto Recanati. "Siamo tra i primi sei in classifica. Ma non dobbiamo sentirci appagati»

"La difesa ha funzionato bene e abbiamo concesso pochi punti. È una vittoria che ci voleva, perché finiremo tranquillamente la regular season tra le prime sei e c’è tanta soddisfazione". Piero Coen, allenatore dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, si gode il successo ottenuto fuori casa contro Valdiceppo 60-67, nella 19ª giornata del campionato di serie B Interregionale. "In attacco facciamo ancora fatica, ma ci può stare – aggiunge il coach dei portorecanatesi – quando affronti un team aggressivo come Valdiceppo che in ogni match non subisce mai più di 70 punti. Abbiamo strappato una vittoria importante, che ci dà la certezza aritmetica di essere tra le prime sei squadre del girone, a tre giornate dal termine. Siamo contenti, ci stiamo godendo un grande e inaspettato risultato".

Però coach Coen vuole anche tornare con i piedi per terra: "Non ci dobbiamo sentire appagati, nonostante siamo secondi in classifica a pari merito con tre squadre (Loreto Pesaro, Recanati e Ozzano) che sulla carta sono più forti di noi e sembravano giocare un altro campionato, assieme alla capolista Matelica. Affronteremo ora due corazzate: sabato contro Loreto Pesaro e poi con Recanati. Due match di alta classifica, molto affascinanti. Noi ci proveremo".