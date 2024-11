Prima Brindisi e poi il mercato. Sella, il destino in pochi giorni

Cento aspetta la "Stella del Sud" e, nel mentre, resta vigile sul mercato. Settimana delicata in casa Benedetto, con la speranza che sia quella giusta per imboccare la strada che porti all’uscita di una crisi che sembra non finire mai. Sei sconfitte consecutive, prestazioni discontinue e molto spesso sottotono, nonché difficoltà a restare in partita una volta subite le prime spallate. Tanti problemi, ma che vanno risolti con urgenza e già a partire da questa domenica, quando alla Baltur Arena arriverà Brindisi, in quello che sia una per una mera questione di punti conquistati in classifica – 2 a testa – e sia per il momento che stanno attraversando le due squadre, si può definire uno scontro diretto per rinascere e per dare una prima svolta alla stagione.

E chi l’avrebbe mai detto che ad inizio novembre, la squadra di Piero Bucchi, si sarebbe presentata all’ombra del Guercino da penultima in classifica e con il disperato bisogno di punti per evitare di crollare ancora di più a picco: sarebbe ingeneroso definirla una sfida-salvezza, visto che il cammino è appena cominciato e visto che il roster dei pugliesi è di livello superiore, ma resta il fatto che ad oggi, con uno score di 1-6, a De Vico e compagni serve ritrovare presto la bussola. Una prima parte di avventura in A2 (categoria dove i biancazzurri mancavano dalla stagione 11/12) condizionata però da diversi infortuni, su tutti quello dell’ex Fortitudo Mark Ogden, l’anno scorso autentico crac del campionato, che nell’unico match vinto da Brindisi, con Forlì il 13 ottobre, si è procurato una frattura del secondo metatarso del piede sinistro. Una gara che, nonostante il successo, si è rivelata maledetta, visto e considerato anche l’infortunio rimediato da Giovanni Vildera, costretto a fermarsi a causa di una lesione del bicipite femorale della coscia destra.

A Cento, dunque, sarà sfida tra roster incerottati e dimezzati dalle assenze, la Sella sarà infatti priva di capitan Delfino – volato in Argentina – e con Sperduto in recupero dopo il problema ad una mano. Intanto, la società del presidente Marino ha provato a correre ai ripari, firmando per due mesi l’ala capoverdiana Ivan Almeida, e anche la Benedetto continua a guardarsi attorno, in cerca di possibili rinforzi. Sugli esterni, il nome più caldo resta quello del play ex Latina Gabriele Romeo, sotto canestro, invece, sondato il profilo dell’ex Ferrara Luca Campani, l’anno scorso a Cividale.

Giovanni Poggi