Prima la partenza sprint, poi il calo. La Rinascita cade ancora a Rieti

Real Sebastiani Rieti

73

RivieraBanca Rimini

69

: Hogue 16, Sanguinetti, Johnson 24, Raucci, Italiano 2, Petrovic 2, Ancellotti, Spanghero 7, Piccin 4, Poom ne, Nobile 8. All. Rossi

RIMINI: Grande 7, Scarponi ne, Anumba 8, Marks 16, Tassinari, Pellegrino, Johnson 10, Simioni 17, Tomassini 11, Bonfè ne, Abba ne. All. Dell’Agnello

Arbitri: Barbiero, Cassina e Berlangieri

Note: parziali 15-30, 37-47, 54-54. Tiri liberi Rieti 6/7, Rimini 12/16.

Rimini sfiora l’impresa sul campo della Sebastiani ma, dopo un primo tempo di altissimo livello, non riesce a tenere il ritmo della gara ed è costretta ad arrendersi in gara2 dei quarti playoff.

In avvio di match sono i padroni di casa che provano subito a tenere i ritmi molto alti. Hogue e Johnson sembrano trovare le giuste condizioni in attacco e portano Rieti sul 6-4. Rimini però risponde con Simioni e Justin Johnson che trovano i canestri per tenere il match in equilibrio. Nobile tiene in vantaggio i laziali sul 13-12, poi il match cambia completamente e nella seconda metà del primo quarto c’è in campo solo Rimini che, spinta da una prestazione clamorosa di Marks, mette a segno un controparziale di 15-0 e vola avanti sul 13-27 con la Sebastiani che sembra essere in bambola. Il primo quarto diventa un totale dominio della Rinascita che gioca una pallacanestro quasi perfetta e doppia i padroni di casa chiudendo sul 15-30. Nel secondo tempo la musica non cambia, è sempre Rimini a dettare i ritmi del match. Se le percentuali in attacco (irreali nel primo quarto) scendono leggermente, è in difesa che la squadra di Dell’Agnello riesce a tenere a bada i padroni di casa. Marks si concede qualche minuto di riposo e sono Simioni e Anumba a trascinare la squadra sul +21 (19-40), massimo vantaggio della partita. Nella seconda metà del parziale però la Sebastiani cambia ritmo, Rossi trova qualche soluzione anche dalla panchina e i padroni di casa riescono a risalire fino al 37-47 su cui si va all’intervallo lungo. Alla ripresa del gioco il momento magico di Rimini sembra sparito con Rieti che riapre la contesa portandosi sul -1 con il canestro firmato da Hogue. Rimini prova a ripartire ma il canestro di Italiano riporta il match in parità a quota 54 con cui si va all’ultimo parziale. Gli ultimi 10 minuti diventano una partita a scacchi con Rieti che arriva a 3’ dalla fine avanti di 1 (63-62). Rimini continua a far fatica in attacco, Rieti passa a condurre 70-67 e Rimini non riesce più a reagire con la Sebastiani che passa a condurre 2-0 la serie.