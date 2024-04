Primo turno playoff prima divisione. La Gea sfida il Venturina per gara 2

Torna in campo stasera la Gea per gara 2 del primo turno playoff di Divisione 1. Il team di Santolamazza dopo aver vinto gara 1 a Venturina 87-81 sul campo del Basket Valdicornia, stasera alle 21 ha l’opportunità per accedere al turno successivo. "Domenica sera abbiamo fatto una super prestazione – commenta l’allenatore Marco Santolamazza –. Abbiamo condotto dall’inizio alla fine, sempre avanti. Abbiamo ottenuto un più 8 nel primo quarto poi siamo stati avvicinati; nel secondo un altro strappo. Nel terzo quarto abbiamo preso il largo e nel finale abbiamo controllato senza problemi. Prima di tutto abbiamo portato avanti il piano partita che avevamo preparato in allenamento. Un grande aiuto è arrivato dalla difesa, che ci ha messo nella condizione di fare una grande prova offensiva. Abbiamo mosso bene la palla e abbiamo trovato ottimi tiri".