Promozione. Continua la lenta agonia per il Pieve Fosciana

PIEVE FOSCIANA

1

PONTREMOLESE

4

PIEVE FOSCIANA: Velani, Nelli, Telloli (65’ Cavani), A. Orsetti (80’ Tardelli), Pietrazzini, Matteoni, Bonini, A. Turri (89’ G.Orsetti), Bertellotti, Rocco (80’ Betti), A.Turri (56’ Giunta). All.: Cecchi.

PONTREMOLESE LUNIGIANA: Cacchioli, Miceli, Menichetti (92’ Brenninni), Scardella (92’ Angoli), Seghi, Verdi, Vicari, Grasselli (80’ Pezzani), Petracci, Bruzzi (92’ Ghiselli), Simonelli (80’ Bresciani). All.: Scanini.

Arbitro: Bulletti di Pistoia.

Reti: 11’ Petracci, 13’ Bruzzi, 75’ Rocco, 90’ Scardella, 92’ Miceli.

SAN ROMANO - Tutto come previsto fra il fanalino Pieve Fosciana e la Pontremolese. Scontato successo della formazione della Lunigiana che resta in piena corsa per i play-off. La partita si sblocca subito con il micidiale uno-due messo a segno dalla squadra di Scanini: prima con un tocco sotto misura di Petracci, poi con la mezza rovesciata di Bruzzi che, lasciato colpevolmente solo a centro area, non perdona e sigla il raddoppio. Gara praticamente in archivio dopo appena 13’, con la Pontremolese che gestisce senza patemi il risultato fino all’intervallo.

Meglio i garfagnini nella ripresa, con la zampata vincente di Rocco ad accorciare le distanze ed una prestazione volonterosa dei ragazzi di Cecchi che salvano almeno l’onore. L’1 a 4 matura solo nei minuti di recupero ed è un passivo fin troppo severo, ma che rende chiara la notevole differenza fra i valori.

Flav. Berl.