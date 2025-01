Prova di forza per l’Use. Dominata la Mens Sana

Use Empoli 78Mens Sana Siena 63

USE COMPUTER GROSS: Giannone 12, Marini, Baccetti 13, Sesoldi 6, Rosselli 12, Ramazzotti, De Leone 10, Mazzoni, Quartuccio 3, Tosti 2, Cerchiaro, Maric 20. All.: Valentino.

MENS SANA SIENA: Tilli, Belli 2, Pannini 6, Ragusa 7, Marrucci 11, Pucci 13, Sabia 2, Neri 3, Prosek 8, Masini, Tognazzi 7, Jokic 4. All.: Betti.

Arbitri: Barbarulo di Vinci e Baldini di Castelfiorentino.Parziali: 26-18; 43-33; 68-46.

EMPOLI - In un Pala Sammontana gremito e vestito a festa l’Use Computer Gross domina la Mens Sana Siena e si prende con forza il primo traguardo stagionale, la salvezza. Cancellata l’opaca prestazione di Lucca, L’Use sfodera una prova praticamente perfetta che ora fa guardare alla seconda parte di stagione con la speranza, e forse qualcosa di più, che il bello debba ancora venire. Perfetto l’approccio con i biancorossi che ‘azzannano’ subito la partita (24-9) per poi chiudere di fatto il contro nella seconda metà della terza frazione quando una serie di triple di Maric, Rosselli, Quartuccio e per due volte del giovane ‘prodotto di casa’ Baccetti valgono il più 24 (68-44). Così nell’ultimo quarto la squadra di coach Valentino deve solo amministrare l’ampio vantaggio. "Dopo la brutta partita di Lucca avevamo una voglia incredibile di far bene, non vedevamo l’ora di tornare in campo – attacca capitan Sesoldi – e credo che l’approccio alla partita sia stato figlio proprio di questo. Poi siamo stati bravi a gestirne tutte le fasi non consentendo mai a Siena di rientrare". Ora, domani alle 21 al Pala Melo di Quarrata ultimo impegno di questa prima fase.