Quadrangolare di basket femminile. Matelica seconda a Martinsicuro

Secondo posto per la Halley Thunder Matelica nel quadrangolare "Martin Cup" a Martinsicuro, cui hanno preso parte altre tre squadre di A2 femminile: Broni, Roseto e Umbertide. In finale le ragazze di coach Sorgentone hanno persone contro la Logiman Broni per un solo punto, 57-58, arrivando a un tiro dall’aggiudicarsi il trofeo. Difatti, la conclusione di Ilaria Bonvecchio, ex di turno, non è entrata e così ha potuto esultare la formazione lombarda di coach Magagnoli in quello che è stato un "remake" in salsa estiva dei quarti di finale play off dello scorso maggio. Si è trattato di una partita "vera", agonisticamente intensa, quindi un buon test in vista del campionato che inizierà domenica 6 ottobre con la trasferta di Civitanova. La Halley Thunder aveva raggiunto la finale battendo in semifinale l’Umbertide 64-59 dopo un tempo supplementare, mentre Broni aveva superato l’Aran Cucine Roseto 68-63. Per la cronaca, la finalina per il terzo posto se l’è aggiudicata proprio Roseto che ha superato Umbertide 60-58. Ora inizia in casa matelicese un’altra settimana di allenamento che condurrà le ragazze di Sorgentone all’ultima amichevole di pre-season in programma sabato a San Giovanni Valdarno. Nella finale di Martinsicuro, contro Broni, la Halley Thunder ha schierato Shash, Cabrini 5, Patanè 2, Celani 3, Battellini ne, Gramaccioni 12, Gonzalez ne, Zamparini, Poggio (foto) 15, Bonvecchio 13, Andreanelli ne, Sanchez 7 e Catarozzo ne.

I parziali: 8-13, 18-20, 20-3, 11-22.

m. g.