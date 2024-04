Quanti ex in tribuna. Frosini: "Faye è un predestinato». Infante: "Squadra che si farà valere»

PalaBigi ieri gremito di ex giocatori e dirigenti biancorossi.

Alessandro Dalla Salda, manager di Napoli, a fine match: "Complimenti alla presidente e a tutta la squadra sia per aver vinto la partita, che per aver conquistato i playoff scudetto. Se l’abbinamento fosse con Venezia, abbiamo memoria di una semifinale al fulmicotone, vinta a casa loro a gara 7. Credo possano fare bene, certo, per batterli 3 volte bisogna stare bene e recuperare gli infortunati". In parterre anche l’ex diesse Alessandro Frosini, ora general manager a Verona: "Questa squadra ha fatto un buon campionato, spero che arrivi in quinta posizione, così da avere come avversaria Venezia che, sulla carta, è la meno ostica. Sarà importante recuperare Jamar Smith dall’infortunio subito alla spalla. Faye? E’ un predestinato, gli farebbe bene stare qui un altro anno, sempre che non sia già finito nelle mire di una grande squadra europea o di Nba". Elogia le doti del lungo anche Piero Montecchi: "Si muove benissimo, ha un gran fisico ed è cresciuto tantissimo partita dopo partita. Un altro giocatore importante è Smith: nei momenti difficili si carica sulle spalle la squadra e si assume la responsabilità di quello che accade in campo".

Occhi attenti anche quelli di un altro ex, Jakub Kudlacek, ora direttore dello scouting internazionale per la franchigia Nba Charlotte Hornets: "E’ stata un’annata positiva, credo che certi scivoloni che si sono visti in trasferta siano frutto di una questione mentale. Giocare in un posto incredibile come via Guasco mette gli avversari in difficoltà e forse la Unahotels a sua volta soffre lontana dal suo fortino sicuro". In tribuna Luca Infante, diesse di Treviglio in A2: "Credo che questo team possa farsi valere ai playoff, ha fatto buone prestazioni anche in Coppa Italia, dove ha pagato un po’ di sfortuna". Accanto a lui Federico Mussini, play reggiano doc, che ora indossa la maglia di Cento in A2: "I play off sono il giusto coronamento di un campionato in cui Reggio ha fatto vedere buone cose. Faye è un vero talento dal futuro brillante, si fa sentire l’assenza di Smith".