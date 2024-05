Quarti playoff di basket: "Attila Junior all’assalto"

"Siamo pronti e abbiamo lavorato molto per arrivare preparati a questa serie". È più che deciso Nicola Scalabroni, tecnico dell’Attila Junior Basket di Porto Recanati, per il match di oggi alle 20.30 contro la Virtus Roma, che si disputerà in trasferta al PalaTiziano ed è valevole per gara1 dei quarti di finale playoff, nel campionato di serie B Interregionale. Va ricordato che la serie, fra le due compagini, sarà al meglio delle tre partite. "Loro sono la testa di serie numero 2 – è il commento di coach Scalabroni sugli avversari –, e rappresentano una squadra forte, organizzata, con un allenatore che non ha bisogno di presentazione. E giocheremo al PalaTiziano, un ambiente decisamente caldo". Perciò, l’allenatore portorecanatese vuole la massima concentrazione dai giocatori. "Li affronteremo consapevoli della nostra forza – osserva Scalabroni –. Saremo concentrati su ciò che abbiamo preparato per togliere i vantaggi a Roma, che spesso è abituata a crearsi in campo. Per noi è davvero bello giocare questa partita: a dicembre sembrava impossibile entrare ai playoff e invece ora che ci siamo venderemo cara la pelle, perché vogliamo continuare il nostro cammino". Inoltre, Scalabroni vuole sottolineare un altro aspetto. "Se pensiamo che questo progetto è partito tre anni fa, allora è tanta roba – aggiunge ancora –. Stiamo onorando la memoria del compianto amico ed ex cestista Attilio Pierini, oltre a dare prestigio alla città. Ormai tanta gente affolla il palas e i nostri giovani cominciano ad avvicinarsi al basket. È di sicuro un grande soddisfazione, ma la nostra società è ambiziosa e vogliamo andare ancora più avanti".