Qui Faenza. L’Academy vuole ripetersi: "Servirà la giusta mentalità»

Ripetersi e stupire anche in questa stagione. Sono queste le premesse della Raggisolaris Academy che ancora una volta seguirà il vincente modello della pallacanestro universitaria americana. I faentini hanno infatti un nucleo di 21 atleti denominato Gruppo College che si dividerà tra Divisione Regionale 1 e Under 19 Eccellenza, massimo torneo giovanile in cui Faenza esordirà dopo aver ottenuto la wild card grazie al secondo posto nelle finali nazionali con l’Under 19 Gold. Tutti i ragazzi sono nati dal 2005 al 2007 potendo quindi giocare anche nei campionati giovanili, ad eccezione di Lorenzo Merendi, classe 2002, che sarà in pianta stabile nella vecchia serie D.

Matteo Pio, primo assistente di coach Garelli nei Blacks, sarà il responsabile del Gruppo College e allenerà l’Under 19 Eccellenza, mentre Iacopo Monteventi guiderà la Divisione Regionale 1. Gli assistenti in entrambi i campionati saranno Riccardo Bedeschi e Claudio Spada. Lo staff tecnico lavorerà durante la settimana con il Gruppo College al completo, che poi verrà diviso nei due campionati. La Divisione Regionale 1 giocherà il sabato alle 20.30 al Campus e l’Under 19 Eccellenza il lunedì alle 20 al PalaCattani. "Ripartiamo dagli ottimi risultati della scorsa stagione – sottolinea Pio – dove abbiamo conquistato sul campo l’Under 19 Eccellenza con il secondo posto alle finali nazionali e la salvezza in Divisione Regionale. In Under 19 Eccellenza saremo la matricola in un campionato dove affronteremo squadre blasonate e dovremo farci trovare pronti per giocarci a viso aperto ogni partita. In Divisione Regionale 1 bisognerà invece ripartire dallo stesso livello tecnico, tattico e mentale con cui abbiamo chiuso lo scorso campionato. Non è facile ripetersi e servirà quindi avere subito la giusta mentalità. Sono convinto che potremo raggiungere tutti i nostri obiettivi".

I ragazzi del Gruppo College: Biagio Annichiarico (2006), Luca Bendandi (2006), Petar Camparevic (2007), Nicolò Dellachiesa (2006), Lorenzo Garavini (2005), Cristian Gentile (2007), Federico Gorgati (2007), Thomas Grillini (2007), Carlo Lanza (2006), Achille Lazzari (2005), Davide Marras (2006), Alberto Massei (2007), Lorenzo Merendi (2002), Giacomo Naccari (2005), Elia Naldini (2005), Moustapha Ndyaie (2006), Matteo Ravaioli (2005), David Sirri (2005), Davide Stramiello (2007), Valerio Tartaglia (2006), Marco Verna (2006).

l.d.f