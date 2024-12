Qui La T Gema. Ostacolo Piombino verso le Final Four

Fra La T Tecnica Gema Montecatini e il sogno Final Four di Coppa Italia c’è un ex dalla mano particolarmente calda. Matteo Nicoli, che ha vestito la casacca del Montecatini Terme Basketball nella stagione poi interrotta per lo scoppio della pandemia di covid-19 quando aveva nemmeno vent’anni, ora è il leader tecnico della Solbat Golfo Piombino che questo pomeriggio scenderà in campo al PalaCarrara di Pistoia per tentare di fare lo sgambetto anche ai "leoni" termali, dopo esserci riuscita ad inizio mese con i cugini della Fabo Herons (77-80 a Lucca con 25 punti proprio di Nicoli).

La formazione tirrenica è stata capace di reinventarsi nuovamente in maniera sapiente: concluso il ciclo dei Venucci, dei Piccone, dei Turel e degli Azzaro, con coach Cagnazzo migrato al sud in direzione Caserta, la dirigenza del Basket Golfo ha pescato in Sudamerica per la nuova guida tecnica e ha inaugurato un nuovo corso con De Zardo unico confermato, l’americano con passaporto italiano Tyler Cartaino nello slot di comunitario e tanti giovani interessanti.

E al volante c’è lui, Nicoli, top scorer della squadra con 14 punti di media a partita. Risultato: al giro di boa del campionato Piombino è di nuovo lì, ai piedi della zona play-in, ed è reduce dall’ottima vittoria di Rieti, ottenuta mandando sei giocatori in doppia cifra: "E’ un gruppo che ha tutto lo spirito combattivo di Piombino, un mix tra giovani e senatori che possono impensierire chiunque – commenta il ds Guido Meini, che negli ultimi anni da giocatore ha fatto da chioccia a tanti ragazzi, fra i quali c’è anche Nicoli - Sarà una gara insidiosa, una delle due che ci separa da quel grande traguardo societario delle Final Four di Coppa".

Se Piombino infatti merita tutto il rispetto possibile La T Gema non può tuttavia fare sconti a nessuno: dopo l’importantissima vittoria di Fabriano l’ultimo derby toscano dell’anno solare, nonché match conclusivo di un 2024 da più di quaranta gare disputate, costituisce un passaggio chiave per conservare il secondo posto in solitaria e provare a chiudere il girone d’andata con in tasca la qualificazione in tasca alla kermesse tricolore del prossimo marzo.

Servirà la stessa compattezza mostrata al PalaChemiba contro una formazione in fiducia come quella allenata da coach Signorelli: "Quella di domenica scorsa è stata una grande dimostrazione di spirito di squadra, di solidità. Due punti che ci danno fiducia e convinzione e che adesso vanno incanalati nel modo giusto per affrontare Piombino davanti al nostro pubblico, perché questo campionato è sempre pieno di insidie – mette in guardia Meini – Ci attendono due finali, considerando anche quella di Sant’Antimo di domenica 5, da giocare al massimo e con l’attenzione a mille pensando anche a un gennaio davvero molto impegnativo".

Savoldelli e compagni hanno fra le mani il proprio destino: con due vittorie fra Piombino e PSA il biglietto per Genova è cosa fatta.

Filippo Palazzoni