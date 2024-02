Qui OraSì / Coach Bernardi. "Loro sono forti, ma noi stiamo bene»

È un San Valentino di passione quello che attende l’OraSì Ravenna ed i suoi tifosi alle 20 di stasera al Pala Costa: a far visita ai giallorossi sarà infatti la prima della classe, la Tecnoswitch Ruvo di Puglia, che comanda praticamente dalla prima giornata il campionato e che è un’autentica corazzata, costruita per il salto di categoria.

L’OraSì, che ritorna a casa, dopo la bella vittoria ottenuta con Chieti e la sconfitta dignitosa sul parquet del Taliercio, è chiamata ad una vera e propria impresa per cercare di muovere la classifica, ne è ben consapevole coach Massimo Bernardi. "Noi stiamo bene, abbiamo fatto un paio di buoni allenamenti, abbiamo preparato la partita contro Ruvo di Puglia che è, non a caso, la capoclassifica. Per provare a competere con loro servirà una partita di altissimo livello. A Mestre, dove hanno comunque perso tutti tranne Imola, abbiam fatto una discreta partita, alternando all’interno della stessa gara ottimi momenti con errori banali, e questo non ci ha permesso di portare a casa la partita, nonostante reputi il -15 finale un risultato bugiardo perché siamo sempre stati a contatto. Con Ruvo servirà la partita della vita perché loro sono una squadra fortissima, dotata di talento, esperienza e profondità ma noi ci siamo preparati perché vogliamo vendere cara la pelle e provare a giocarci la partita punto a punto".

A chi mormora, guardando la classifica verso la parte bassa, coach Bernardi risponde con calma serafica. "Sono molto tranquillo. Sappiamo tutti che questo è un campionato difficile ma noi siamo in linea con gli obiettivi dichiarati. Dobbiamo esser pronti a lottare col coltello tra i denti ogni partita. La squadra è migliorata, i ragazzi stan facendo un lavoro eccellente, siamo stati per tre partite senza il nostro riferimento tecnico ed umano, Mitja Nikolic e siamo stati competitivi e poi abbiamo fatto una bellissima vittoria con Chieti ed a Mestre siamo comunque stati sempre in partita. Dobbiamo continuare a lavorare forte con entusiasmo e col sorriso sulle labbra e sono certo che i risultati arriveranno".

I pugliesi arrivano al Pala Costa con il dente avvelenato dopo la rocambolesca sconfitta patita domenica contro Chieti per 96-94 dopo due tempi supplementari. Una gara che i pugliesi hanno dominato in lungo e in largo, salvo subire il ritorno degli abruzzesi e perdendo così l’occasione di mantenere quattro lunghezze su Roseto che invece ora tallona Ruvo in classifica. Dovrebbero mancare ancora una volta Contento, assente da metà dicembre, e Boev che si è rivisto, dopo svariati mesi di assenza forzata, in panchina contro Chieti ma che non dovrebbe essere ancora del match.

I giallorossi dovranno prestare attenzione a Joshua Jackson, pericolo pubblico numero uno, che viaggia ad oltre 18 punti di media con uno strabiliante 46% da tre punti su oltre otto tentativi e anche ad Andrea Traini, playmaker in grande spolvero nelle ultime uscite, con tanto di season high con 28 punti nell’ultima sfortunata esibizione. Alla guida dei pugliesi siede in panchina il toscano Federico Campanella.

Riccardo Sabadini