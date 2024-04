Quinta, sesta o settima: Rbr col fiato sospeso. Ecco tutte le combinazioni per i playoff

Quinti, sesti o settimi? Rbr non sa ancora quale sarà la sua classifica finale e da che parte di tabellone finirà, quella che ha testa di serie numero uno Trapani o l’altra comandata da Forlì. Il largo successo sulla Luiss Roma consente ai biancorossi di restare ancora davanti di un’incollatura su Cividale, l’altra lepre dell’orologio, capace di fare addirittura meglio di Rbr nella seconda fase con nove vittorie in nove partite disputate. Partiamo dai fatti. RivieraBanca ha 34 punti come Trieste, caduta inopinatamente in casa con l’Urania Milano, proprio la prossima avversaria di Johnson e compagni. Al di là dei 14 punti di uno splendente Aristide Landi, ex di turno domenica al PalaLido, il ko dei giuliani rimescola un po’ tutto e lascia ancora aperta la porta del quinto posto. Dietro, a 32, c’è Cividale. Sopra (Verona a 38) e sotto (Piacenza a 30) ecco squadre che non fanno più parte dell’equazione playoff di Rbr, visto che manca una sola giornata.

Quinto posto. Rbr, vista la differenza canestri sfavorevole negli scontri diretti coi giuliani, arriverà quinta solo con una vittoria a Milano e contemporanea sconfitta di Trieste a Rieti. Non impossibile, visto l’andamento delle due squadre. In caso di quinta posizione, Rimini finirebbe nel tabellone ‘Oro’, quello che ha come testa di serie numero uno Forlì. L’avversaria nei quarti sarebbe la quarta del girone verde, a quel punto certamente Torino, visto che nelle premesse c’è la vittoria di Rieti (che con un successo finirebbe terza).

Sesto posto. Due le opportunità di finire sesti: con una vittoria e contemporanea vittoria di Trieste, oppure con una sconfitta e un ko di Cividale a Vigevano. Il 2-0 stagionale della Gesteco nei confronti di Rbr è in questo senso una spada di Damocle per tutti gli arrivi in parità, anche a tre con Trieste. Il sesto posto porterebbe in dote l’inserimento nel girone ‘Argento’ (la numero uno è Trapani) e la sfida alla terza del raggruppamento verde, vale a dire probabilmente Rieti. Torino, per finire terza nel verde, dovrebbe battere Verona e sperare che la Real Sebastiani perda con Trieste.

Settimo posto. Se Riviera Banca dovesse malauguratamente finire ko a Milano e la Pillastrini – band dovesse invece spuntarla in casa dell’Elachem, sarebbe sicuramente settimo posto. A quel punto, Cividale sarebbe addirittura quinta con una sconfitta di Trieste (1-1 e differenza canestri favorevole), mentre finirebbe sesta in caso di successo dei giuliani a Rieti. Con un settimo posto, Rbr avrebbe Cantù, già seconda nel verde, e finirebbe di nuovo nel tabellone di Forlì. Comunque vada, la squadra di Dell’Agnello si prepara a una fase playoff con la carica di mesi entusiasmanti. Spettacolo assicurato.

Loriano Zannoni