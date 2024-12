Ravenna Alle 18 al Pala Costa. OraSì all’esame Luiss: "Punti da prendere»

L’OraSì supererà l’esame universitario della Luiss Roma? Se lo chiedono, e soprattutto lo sperano, i tifosi giallorossi che alle 18 assisteranno al PalaCosta all’ultimo match del 2024 contro la formazione dell’ateneo romano, un anno che sicuramente non ha regalato loro grandi soddisfazioni. La Luiss è nel gruppo delle terze a quota 22 punti, ma non si può di certo definire rivelazione, visto il suo ottimo roster e le ultime stagioni: due anni fa è stata promossa dalla B salendo per la prima volta in A2, campionato da cui è retrocessa nella scorsa stagione. Sulla strada dell’OraSì ci sarà quindi ancora un’avversaria di grande livello, ma la buona prestazione a Roseto lascia ben sperare ad una chiusura d’anno con vittoria. Vincere sarebbe importante anche per cambiare il trend casalingo, perché il PalaCosta, cinque volte violato nelle otto gare disputate, non è più il fortino inespugnabile degli scorsi anni, ma è diventato terra di conquista.

"Ormai lo stile di gioco della Luiss si conosce – sottolinea coach Andrea Gabrielli -. Ha dieci uomini nelle rotazioni e nell’ultimo quarto fa giocare i più esperti come Pasqualin, Fallucca e Cucci, ma ha davvero tanti giocatori che possono essere protagonisti. Poter mantenere sempre alti il ritmo e l’intensità sono un’ottima orma di un organico che ha davvero tanta qualità e molti atleti di categoria anche superiore. Credo infatti che arriverà nelle prime sei e si qualificherà direttamente ai playoff". Ravenna invece dovrà lottare per uscire dalla lotta salvezza e per ritrovare la vittoria che manca dal 24 novembre. "Dobbiamo imparare ad essere più cinici negli ultimi minuti di gioco, perché in questo campionato ci sono tanti giocatori che sanno trovare la giocata giusta quando serve. Stiamo comunque bene e la gara con Roseto lo ha dimostrato, ma direi ci siamo sempre giocati tutte le partite mostrando un buon atteggiamento. Servirà grande attenzione e carattere anche oggi e sono certo che li metteremo, ma occorrerà anche ritornare a vincere, perché servono punti in una classifica che è sempre più corta".