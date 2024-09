Rbr al primo test senza l’americano. Il sogno resta Gerald Robinson

È tempo di prima amichevole oggi per Riviera Banca e le prime risposte dal campo saranno realtà. La preparazione estiva, di fatto, è ancora agli inizi, visto che dal 16 agosto sono passate appena due settimane, ma un primo assaggio di basket si materializzerà sul parquet del PalaSgr di Santarcangelo. Alle 17.30, a porte chiuse, via al match con l’Andrea Costa Imola di B, con tutti i giocatori senior a disposizione a parte il nuovo americano, quello che andrà a occupare la casellina del play titolare. Rimane quello, il maggiore interrogativo dell’estate biancorossa.

Il vuoto lasciato da Robert Johnson, che poco prima di prendere l’aereo per l’Europa ha completamente cambiato idea decidendo di non venire più, deve essere colmato al più presto. Lo richiede una squadra che ha bisogno di trovare il prima possibile i suoi equilibri definitivi, per iniziare pronta una stagione intensa e con tanti impegni ravvicinati nelle prime settimane. Naturale, a questo punto dell’estate, che il mercato non offra lo stesso tipo di scelte rispetto a due mesi fa. Attenzione, non per quanto riguarda la qualità, ma la quantità. I giocatori a disposizione, per forza di cose, sono meno, e a volte ingaggiarli potrebbe essere più dispendioso. I profili con caratteristiche che farebbero il caso di Rbr esistono, ma la società è intenzionata a riflettere il più possibile per non sbagliare un investimento decisivo.

Qualche giocatore habitué della A2 o di seconde leghe europee è a disposizione, così come altri che hanno invece calcato più spesso i parquet di prime leghe. Come peraltro Robert Johnson. Il nome che è rimbalzato più spesso negli ultimi giorni, senza conferme da parte della società, è quello di Gerald Robinson, l’ex Scafati.

Uno che ha messo 12 punti di media con 6 assist in Serie A e che ha finito il campionato segnandone 16 di media nelle ultime otto. Un alieno per la A2. Difficile. Come difficili sembrano anche gli altri nomi circolati in questi giorni: dall’ex Reggio Emilia Briante Weber al più abbordabile Andy Cleaves, ex Ferrara. In ogni caso non dovrebbero passare molti giorni prima dell’accordo con firma definitiva di quello che, al momento, è e resta un "Mister X". Intanto rimane attiva la campagna abbonamenti "Stessa storia, stesso posto…", che al momento vive la fase di prelazione dei vecchi abbonati. Chi aveva già una tessera nel 2023-2024 può confermare il suo posto fino all’8 settembre, poi verrà dato il via alla fase di vendita libera.

Loriano Zannoni