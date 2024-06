Rbr infiamma il mercato. Severini è a un passo. Trattativa avanzata

di Loriano Zannoni

È Giovanni Severini il nome nuovo del mercato estivo di Rbr. La società biancorossa si muove su diversi fronti e non trascura alcune piste importanti, come quella che porta al profilo dell’esterno esperto e che sappia districarsi molto bene in un campionato come la A2. Un’ala piccola strutturata, un esterno che non paghi dazio fisicamente e che possa portare in dote conoscenza del gioco e tanta solidità. E se è attorno ai 30 anni ancora meglio.

È stato il caso di Matteo Piccoli, esterno classe ’95 ex Cremona, la cui pista non è tramontata, ed è il caso ora di Giovanni Severini, che l’annata 2023-2024 l’ha trascorsa con la casacca dell’Urania Milano.

1.97 per 85 kg, Severini ha prodotto una stagione regolare da 7 punti e 3.4 rimbalzi in 29 minuti di utilizzo, numeri che sono rimasti simili nella fase a orologio e nelle quattro partite di playoff con Verona. Un giocatore molto continuo, senza particolari picchi o cadute. Per lui, che ha iniziato nelle giovanili della Mens Sana Siena, esperienze in A2 con Cantù e Verona, oltre che con Forlì nel 2017/2018.

La trattativa è in fase molto avanzata ma, prima di procedere con l’ufficializzazione dei nuovi giocatori, Rbr con ogni probabilità presenterà al pubblico Alessandro Bolognesi, nuovo direttore sportivo, figura che è già sostanzialmente attiva. Infine, è probabile che si vada verso una piccola rivoluzione nello staff allargato di coach Sandro Dell’Agnello, con saluto al vice Mauro Zambelli e non solo. Alla fine, il reparto dove si muoveranno meno pedine potrebbe addirittura essere la squadra stessa. Il parco giocatori, il roster biancorosso per la stagione 2024/2025.

Oltre all’esterno, arriverà sicuramente un lungo di sostanza (il sogno è ancora Gora Camara, mentre la pista Ladurner si è raffreddata a seguito dell’interessamento anche di Torino), ma nelle idee c’è anche l’assalto a un big in posizione di playmaker. Un giocatore differente rispetto agli elementi attualmente nel gruppo. Anche in questo caso, più strutturato fisicamente. Estate caldissima.