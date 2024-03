Rbr, la cavalcata vista dal ds Turci: "Dell’Agnello ha grandi meriti"

RivieraBanca si gode la striscia di nove vittorie in undici incontri e attende con impazienza il posticipo di lunedì a Cremona, in attesa di sapere se Derrick Marks potrà essere disponibile. A tracciare un bilancio degli ultimi due mesi è Davide Turci. "A inizio anno i risultati non erano quelli preventivati – dichiara il direttore sportivo di Rbr –. Il cambio di guida tecnica non è mai piacevole, ma siamo contenti che ora le cose vadano bene. I giocatori rendono secondo le loro qualità e questo è motivo di soddisfazione per noi e per i giocatori. Sandro Dell’Agnello ha dato fiducia e serenità. Lui è il primo a dire che questa non è una squadra con particolari attitudini difensive, ma è stato bravo a dare un’impronta in quel senso con le sue idee e col lavoro dei ragazzi. Ha dato indicazioni precise, chiare, e i giocatori si sono ritrovati. Il grande merito di questo 9 su 11 va a Sandro Dell’Agnello, che è arrivato con umiltà, ha visto la squadra e li ha messi nelle condizioni di giocare al meglio". Peccato che lo spazio delle celebrazioni debba sempre durare molto poco, vista l’urgenza settimanale di vittorie e la classifica che non dà mai tregua. "Noi guardiamo alla crescita della squadra – continua Turci –. Questa, con l’unità d’intenti del gruppo, ci rende fiduciosi. Non lo nascondiamo, vorremmo salvarci passando dai playoff, ma ci sono anche gli altri. Di buono c’è che, al momento, dipende da noi. Siamo sesti e siamo dentro, vincendo continueremmo con questa posizione. La quota playoff? Qualche tempo fa, forse, tutti avrebbero detto che 30 punti sarebbero bastati. Adesso diciamo che con 32 dovremmo essere quasi sicuramente dentro".

Quella di Cremona è un’altra partita che RivieraBanca proverà a portare a casa. "È così ma sappiamo che non sarà facile. Cremona ha messo insieme un inizio di stagione importante, poi ultimamente ha avuto qualche difficoltà, ma nell’ultima ha vinto con Chiusi. Diciamo che non abbiamo proprio ricordi piacevoli, visto che si tratta della squadra che abbiamo avuto davanti in quel 2021 quando c’è stato quel problema legato al Covid. Giocheremo sapendo il risultato degli altri. Non ci si può far niente e non è colpa di nessuno, ma è così". La società biancorossa spera di recuperare Marks dopo il problema al rachide cervicale che lo sta tenendo a riposo. Davide Turci incrocia le dita. "È un giocatore importante ed è chiaro che vorremmo averlo con noi – chiosa il ds della Rinascita -. Lui è uno che non si lamenta mai e il fatto che lunedì avesse ancora dolore un po’ ci ha preoccupato. Per fortuna non è nulla di grave, ma la situazione va monitorata". La speranza però c’è e con quella la forte volontà di centrare un colpo importantissimo in chiave playoff. Loriano Zannoni