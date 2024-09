Rbr, prima amichevole al Flaminio. E Dell’Agnello aspetta Robinson

È il debutto al Flaminio ed è la prima partita di preseason che RivieraBanca può giocare davanti ai propri tifosi. Oggi, con Nardó, con palla a due alle 18, la voglia di riprendere confidenza col parquet amico è tanta, dopo che i precedenti test si erano svolti a Santarcangelo, ma a porte chiuse, e a Cento. Rispetto a sabato, Rbr recupera Marini, Bedetti e Anumba. I primi due ieri hanno svolto tutto l’allenamento coi compagni e solo il terzo ha saltato il momento del 5 contro 5. "Quella passata è stata una settimana difficile a livello di allenamenti – spiega coach Sandro Dell’Agnello –. Di certo non come avremmo voluto. In ogni caso sono cose che succedono e sono tipiche del periodo, anche se non si tratta di infortuni muscolari. A Cento? Direi che, considerate le condizioni generali, abbiamo fatto bene. Eravamo pochi nel reparto esterni tanto che, oltre a Grande e Tomassini, ci sono stati momenti in cui abbiam messo pure Johnson da 3. In generale direi che c’è da esser contenti". Oggi altra tappa importante di questo precampionato, in attesa di accogliere Robinson e di giocare nel weekend, venerdì e sabato, il torneo di Modena. "Quello che mi piacerebbe vedere è un buon spirito di gruppo nel fare le cose. In questo momento stiamo andando sulle conoscenze passate, su quello che è nelle nostre corde già dall’anno scorso. Per gli sviluppi in attacco e difesa ci vuole ancora un po’ di tempo". E ci vuole, soprattutto, un gruppo il più possibile al completo. Compreso Gerald Robinson, che arriverà domattina a Bologna e poi, completate le procedure del caso, si metterà a disposizione il prima possibile. Detto questo, resta complicato pensare a un suo utilizzo già a Modena.

"Robinson è un giocatore molto importante, il suo curriculum parla da solo – evidenzia il coach –. Bisogna ringraziare la società per questo acquisto. Con lui troviamo un giocatore che sa produrre punti per sé ma che mette anche in ritmo molto bene gli altri. E, a dispetto dell’età, è un ottimo atleta". Intanto ieri è cominciata la fase di vendita libera degli abbonamenti, con la conclusione della prelazione riservata ai vecchi possessori di tessera. Gli abbonati, con conteggio al tardo pomeriggio di ieri, sono 1.203. Un numero decisamente positivo, contando che la campagna ‘Stessa storia, stesso posto…’ andrà avanti ancora quasi un mese e ci si potrà abbonare fino alla giornata della partita interna con la Fortitudo, il 6 ottobre. A meno che, nei giorni e nelle settimane precedenti, non si raggiunga il tetto massimo di 1.800.

Loriano Zannoni