Rbr torna in campo e Robinson c’è: "Dovremo gestire bene le energie"

È il secondo infrasettimanale per RivieraBanca e soprattutto è il giorno in cui dovrebbe tornare sul parquet Gerald Robinson. Il play americano, out nelle ultime due partite a causa del problema all’adduttore destro patito nel finale della gara di Piacenza, darà una mano in cabina di regia, al di là del minutaggio. Quello è tutto da verificare, ma coach Dell’Agnello, nel dopopartita di domenica scorsa, ha assicurato che nella tabella di recupero del giocatore c’era l’utilizzo in campo a Orzinuovi. Dall’altra parte una squadra solida, nei pronostici della vigilia magari non tra le primissime ma subito dietro. Basti pensare al duo americano, con la guardia Gabe Devoe (18.8 di media) in arrivo da Verona e il lungo Jarvis Williams (13+7.8) che nel suo passato ha anche ottimi sprazzi di Serie A con Cremona oltre che Champions League col Lietuvos Rytas Vilnius.

Poi un gruppo di italiani di grande efficacia che ha portato la squadra a vincere tre partite su quattro. Ad esempio, il play Luca Vencato, un giocatore di stazza (1.94) e grande altruismo (8.8 assist). Oppure il lungo Guariglia e l’ala Costi, a turno pronti a elevare il loro livello secondo mecessità. "Orzinuovi è un gruppo squadra che ha dimostrato nelle ultime stagioni di essere affiatato e vincente – spiega Sergio Luise, l’assistant coach di RivieraBanca -. È composto da giocatori, soprattutto italiani, dalle caratteristiche atipiche, a cui hanno aggiunto una coppia di americani esperti, forti e atletici. Sono una squadra che tende ad attaccare in velocità e prendersi tiri nei primi secondi dell’azione, quindi la chiave sarà limitarli in questo aspetto del loro gioco e nelle situazioni tattiche che coinvolgeranno i loro giocatori atipici". È il secondo degli otto infrasettimanali della regular season e il serbatoio dell’energia rivestirà un ruolo decisamente importante.

"La partita sarà difficile anche perché sarà la seconda in pochi giorni, ma la affronteremo con la maggiore energia possibile per provare ad allungare questa serie di vittorie". La squadra si è allenata nel pomeriggio di ieri e poi è partita in direzione Orzinuovi, dove oggi come da prassi avrà a disposizione il palazzetto ore prima della palla a due per prendere confidenza con ferri e parquet. Sulla panchina di Orzinuovi c’è Franco Ciani, coach a Rimini nel 2001-2002, il primo anno di A2 dopo la retrocessione dalla massima serie. Rimini ora vuole tornare a guardare le stelle.

Loriano Zannoni