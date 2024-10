Redivo, Dell’Agnello jr e l’ex Marks. Quante insidie per la Rinascita

Marks, Redivo, ma soprattutto il ‘Pilla’ e una Cividale bestia nera di Rbr, che non l’ha mai spuntata nello scontro diretto. Solo ko nella storia recente di A2 per i biancorossi contro i friulani e l’ultimo resta ancora nella mente, perché è arrivato agli albori della straordinaria striscia vincente che ha lanciato in orbita RivieraBanca nella seconda metà dello scorso campionato. 13 gennaio 2024, 67 pari a spiccioli dalla sirena con rimessa in attacco per la Gesteco. La palla viene recapitata a Redivo, che in uno contro uno va a destra sulla marcatura di Anumba e infila il canestro del successo allo scadere. La guardia argentina, che in quella partita ne mise 17, rimane il pericolo pubblico numero uno perché sa accendersi in ogni momento e le sue folate sono complicate da contenere (17.8 con 4 assist quest’anno). Con lui c’è Derrick Marks, che in quella gara riuscì ad arrivare a 22 e che in questa stagione ne mette 14. Non è mai realmente sbocciato, il suo rapporto con la piazza riminese, neanche nel momento migliore dello scorso campionato. A disposizione di Stefano Pillastrini, uno dei coach più esperti e capaci della categoria, c’è uno dei gruppi italiani più solidi e ben amalgamati dell’intera A2. Quello che in questa stagione segna di più è il lungo Giacomo Dell’Agnello, il figlio di Sandro. Per lui, 30 anni da nemmeno un mese, 12.2 punti e 5.8 rimbalzi, con un apprezzabile 3/7 dalla lunga distanza in queste prime cinque partite. Il secondo lungo è Gabriele Miani (10.2+3), giocatore utile alla causa che, come Dell’Agnello, è preciso nelle soluzioni da sotto e viaggia abbondantemente oltre il 60%. In quintetto il terzo esterno è Leonardo Marangon (2.6 in 20’), ma spesso sale dalla panchina Rota (6.2 e tanta fantasia) per dare libero sfogo a Redivo e toglierlo momentaneamente dai compiti di regia.

Occhio, tra chi subentra, a Martino Mastellari, guardia-ala di 1.94 da 8.3 punti. Minuti importanti, in una rotazione al momento a nove, anche per l’ala Francesco Ferrari e il centro Matteo Berti. È una squadra, la Gesteco, reduce dalla grande vittoria nel derby con Udine e nei quartieri alti della classifica con 3 vittorie e 2 sconfitte. Rbr, dopo la scorpacciata di Orzinuovi, a livello di punti segnati è prima (86), mentre Cividale è ottava (78.4). Molto differenti le percentuali di tiro da fuori, con Rimini in vetta con un eloquente 44% e i friulani in 14ª posizione con il 32%. RivieraBanca intanto comunica che i biglietti per la partita, dal costo di 14 euro (non numerati), 25 euro (rossi) e 35 euro (bianchi) sono in vendita in sede (oggi dalle 9 alle 12.30), alle tabaccherie Pruccoli e Millennium o su Vivaticket.

Loriano Zannoni