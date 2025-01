Renate ha un’arma con la Virtus. Il nuovo acquisto Mastromarco marcia in più dopo tre ko di fila

Tre sconfitte di fila, la classifica ferma dal 2024 e l’aggettivo "inaccettabile" utilizzato da Luciano Foschi per descrivere l’ultima gara giocata dal suo Renate a Gorgonzola. Queste le premesse per inquadrare il match di oggi a Meda contro la Virtus Verona che fa parte del primo mini-gruppo di squadre fuori dai playoff. Come sempre nella Virtus fa tutto Gigi Fresco che dovrà fare a meno di Amadio e Zerpellon a centrocampo e di Gomez e Caia in attacco. Il “collega“ Foschi dovrà invece fare a meno in mezzo al campo nel ruolo di playmaker di Bonetti che salta un turno per squalifica dopo aver trovato ultimamente con più continuità la titolarità; pronti al suo posto Vassallo (favorito) o Esposito. Per il resto dovrebbe cambiare poco l’undici titolare rispetto alle ultime uscite con Nobile tra i pali, linea a tre difensiva composta da Pellizzari a destra stante l’assenza prolungata di Spedalieri, Auriletto e Riviera; i due esterni potrebbero essere Eleuteri o Anghileri mentre a sinistra Ghezzi, Delcarro (foto Peruzzetto) e Calì le mezzali. E davanti? Ci sono i nuovi Kolay e Satriano più la crescita di Marchetti a scombussolare i pronostici; sempre fuori Deleo. Intanto prosegue il restyling della rosa con il terzo innesto invernale. Questa volta Oscar Magoni ritocca le corsie, nella fattispecie la destra con l’inserimento dell’esterno classe 2000 Gianluca Mastromarco che dopo quattro anni e mezzo al Taranto ritorna al nord (è nativo di Borgomanero) per una nuova esperienza con le pantere dopo un centinaio di presenze tra i professionisti (18 nel girone di andata di questa stagione) in Puglia (più 24 in D nel campionato vinto nel 2021). Compito? Saltare l’uomo, crossare e rifornire di palloni giocabili le punte. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, passa poi alla Pro Vercelli e alla Primavera del Carpi prima della sua esperienza iniziale coi “grandi“ nel Tolentino dove vince l’Eccellenza. Figura già nella lista dei convocati per il match di oggi (ore 15).