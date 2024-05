Riflettori accesi al PalaEstra: derby numero 4. Mens Sana per allungare. Costone per chiudere

È stato un ‘day after’ amaro per la Mens Sana reduce dal ko interno di gara 3 contro la Vismederi Costone che ha vinto con merito sfruttando anche qualche errore di troppo dei pur generosi padroni di casa. "Nei playoff non è finita finchè una squadra non arriva a tre – ha detto Daniele Marrucci, uno dei migliori domenica sera in casa ‘Note di Siena’ – a maggior ragione per noi che possiamo ancora contare sul fattore campo per gara4. I tifosi sono il nostro sesto uomo e la nostra spinta. Una certezza sempre". Il numero 10 biancoverde analizza con lucidità cosa non è andato domenica sera, specie nel finale quando si è decisa a sfida e forse la serie. "Per portare a casa la partita dobbiamo provare a fare la gara perfetta tenendo alta la concentrazione per tutti i 40 minuti – ha proseguito la guardia ex La Spezia tra le altre -. Domenica è mancata un po’ di lucidità nei minuti finale con qualche palla persa e qualche scelta probabilmente affrettata. Sono stati errori decisivi perché ripeto contro una squadra così forte devi essere perfetto per tutta la partita senza cedere un attimo a livello di attenzione e motivazione". Nel gruppo di coach Paolo Betti però c’è la giusta fiducia per tentare di allungare la serie e vincere domani sera. "Dobbiamo prima di tutto restare tranquilli e sereni, c’è un’altra partita e ci proveremo tutti insieme. Siamo un bel gruppo e siamo molto uniti. Siamo amici che giocano insieme più che compagni di squadra. L’importante sarà avere la necessaria leggerezza senza paura". Marrucci poi torna sui quasi 2600 spettatori di domenica. Una atmosfera che nulla aveva a che vedere con la categoria.

"Domenica onestamente è stato bellissimo. Non ho parole per descrivere l’atmosfera di gara3, è stato incredibile. I nostri tifosi ci aiutano molto sempre specie quando siamo stanchi, privi di energie o in difficoltà. Ma adesso mettiamo da parte la stanchezza e il dispiacere per gara3 e pensiamo a giocare gara4 e a provare a vincere per allungare la serie". Domani dovrebbe essere regolarmente a disposizione il centro italo ceco Gianluca Prosek, debilitato dall’influenza nell’ultima partita. Non al top della condizione il numero 35 ha infatti faticato molto a trovare le misure contro i forti lunghi avversari.

Guido De Leo